Σίσσυ Χρηστίδου: Τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν, έκλαιγα, με έπιανε το παράπονο με τις κριτικές

Η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο νέο τεύχος του περιοδικού Hello και την δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα με αφορμή την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η γοητευτική παρουσιάστρια του Μεγάλου Καναλιού αναφέρθηκε τόσο στις αλλαγές που παρατηρεί στις ανάγκες του κοινού όσο και στη σχέση που διατηρεί διαχρονικά με την έκθεση και την κριτική.

Πιστεύετε ότι οι ανάγκες του τηλεοπτικού κοινού έχουν αλλάξει;

Φυσικά, αφού αλλάζουμε όλοι μας, εξελισσόμαστε. Πολλά πράγματα που λέγαμε ή κάναμε πριν από δέκα χρόνια σήμερα είναι κοινωνικά αδιανόητα. Πολλές ανάγκες που είχαμε διαφοροποιήθηκαν, τα ενδιαφέροντα, οι γνώσεις, οι εμπειρίες μας. Το ίδιο ισχύει και για την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι η κοινωνία μας.

Η καθημερινή έκθεση, αλλά και η κριτική που τη συνοδεύει, τι συναισθήματα σας δημιουργούν;

Κυρίως, προσπαθώ να μην παίρνω τίποτα σπίτι μου, ούτε τα θετικά ούτε τα αρνητικά. Θέλω η τηλεόραση να είναι η δουλειά μου αλλά, όσο κι αν την αγαπώ, δεν είναι όλη μου η ζωή. Τα πρώτα χρόνια στενοχωριόμουν, έκλαιγα, με έπιανε το παράπονο. Στην πορεία, όμως, κατάλαβα ότι δεν μπορώ να αρέσω σε όλους. Ούτε σε εμένα αρέσουν όλοι.

Δεν υφίσταται καθολική αποδοχή και αυτό είναι εντάξει. Και να σας πω και κάτι; Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι αξίες είναι τόσο εκ διαμέτρου αντίθετες από τις δικές μου που η αποδοχή τους θα με προβλημάτιζε. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάντα ευγνώμων απέναντι στην κριτική που γίνεται με καλή πρόθεση και ευγένεια. Αυτή η κριτική είναι οδηγός μου πολλές φορές.