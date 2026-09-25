Ράνια Θρασκιά: Ερώτηση στη Βουλή για τη Νέα Τούμπα και το Καυτανζόγλειο

Την πορεία των εργασιών που απαιτούνται για την αναβάθμιση του Καυτανζογλείου Εθνικού Σταδίου, ενόψει της μελλοντικής μετεγκατάστασης του ΠΑΟΚ, φέρνει στη Βουλή η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης , Ράνια Θρασκιά.

Στην ερώτηση που κατέθεσε, γίνεται αναφορά στα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Καυτανζόγλειο, μία από τις βασικότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, αλλά και στις παρεμβάσεις που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για να φιλοξενήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Μεταξύ των έργων που απαιτούνται περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και βελτίωσης της προσβασιμότητας, η αντικατάσταση των καθισμάτων, καθώς και η αναβάθμιση των αποδυτηρίων, του φωτισμού, των χώρων φιλάθλων, των δημοσιογραφικών θεωρείων και των γραφείων.

To πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Καυτανζόγλειο: Κρίσιμο το χρονοδιάγραμμα των έργων ενόψει του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ»

Το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές υποδομές της Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυετούς απαξίωσης των δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων της πόλης. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία έτη το έχουν μετατρέψει σε έναν ουσιαστικά μη λειτουργικό αθλητικό χώρο, γεγονός που προκαλεί εύλογη ανησυχία ως προς το κατά πόσο θα καταστεί έγκαιρα κατάλληλο να υποδεχθεί την ποδοσφαιρική ομάδα του ΠΑΟΚ, ενόψει της έναρξης των εργασιών ανέγερσης της «Νέας Τούμπας» το καλοκαίρι του 2027 (όπως έχει θέσει ως στόχο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ).

Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου είναι η έγκαιρη μετεγκατάσταση της ομάδας στο Καυτανζόγλειο, το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό, ασφαλές και κατάλληλο να φιλοξενεί όχι μόνο τις εγχώριες αλλά και τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της.

Στα απαραίτητα έργα για την αξιοποίηση του σταδίου από τον ΠΑΟΚ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης και προσβασιμότητας, ανακατασκευή του ταρτάν, αντικατάσταση καθισμάτων, καθώς και αναβάθμιση των αποδυτηρίων, του φωτισμού και των ηλεκτρονικών πινάκων, των συστημάτων ελέγχου εισόδου, των τουαλετών, των κυλικείων, των ιατρείων για τους φιλάθλους, των δημοσιογραφικών θεωρείων και των γραφείων. Το κόστος των εργασιών έχει δεσμευτεί να καλύψει η Πολιτεία, με μέρος της σχετικής δαπάνης να συμψηφίζεται με τα μισθώματα.

Παρότι μόλις πριν από λίγες ημέρες υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του Καυτανζογλείου και του βοηθητικού γηπέδου, πρέπει να ακολουθήσουν η ολοκλήρωση των τευχών δημοπράτησης, η διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, η ανάδειξη αναδόχου, η αντιμετώπιση τυχόν ενστάσεων ή προσφυγών και, κυρίως, η έναρξη και η έγκαιρη ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών. Επιπρόσθετα, προκειμένου το στάδιο να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις για τη φιλοξενία των αγώνων του ΠΑΟΚ, αλλά και στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές της UEFA, απαιτείται η ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων ελέγχων, εγκρίσεων και πιστοποιήσεων.

Τα παραπάνω δεδομένα καθιστούν ιδιαίτερα κρίσιμο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων. Στο πλαίσιο αυτό, σύγχυση προκαλεί η δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης του Καυτανζογλείου, σε συνέντευξή του στις 23/09/2026, ότι τα έργα αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2028, ενώ ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού έχει αναφέρει ότι το στάδιο θα είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ όταν ξεκινήσουν τα έργα για τη «Νέα Τούμπα».

Επειδή το Καυτανζόγλειο αποτελεί δημόσια αθλητική υποδομή με διαχρονική σημασία για τη Θεσσαλονίκη και η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τη λειτουργικότητά του.

Επειδή τα απαιτούμενα έργα στο Καυτανζόγλειο δεν αφορούν μόνο στην κάλυψη των αναγκών του ΠΑΟΚ (στον οποίο έχει παραχωρηθεί προσωρινά το στάδιο προς χρήση), αλλά συνιστά αναγκαία προϋποθεση και ουσιαστική επένδυση σε μια δημόσια αθλητική εγκατάσταση με σημαντικό ρόλο για τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης συνολικά.

Επειδή η έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων στο Καυτανζόγλειο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη μετεγκατάσταση του ΠΑΟΚ και την απρόσκοπτη έναρξη των εργασιών για τη «Νέα Τούμπα» το καλοκαίρι του 2027.

Επειδή οι διαφορετικές αναφορές για την ολοκλήρωση των έργων δημιουργούν εύλογα ερωτήματα και δυσχεραίνουν τον προγραμματισμό του ΠΑΟΚ.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του συνόλου των εργασιών, καθώς και των απαιτούμενων ελέγχων, εγκρίσεων και πιστοποιήσεων, ώστε το Καυτανζόγλειο να είναι πλήρως λειτουργικό;

Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν λάβει ώστε να αποτραπούν τυχόν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και έγκαιρη μετεγκατάσταση του ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο;

Με βάση τη δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής Διοίκησης ότι τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2028, ενώ το Καυτανζόγλειο θα πρέπει να φιλοξενεί αγώνες του ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι του 2027, πώς θα διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους κατά τη διάρκεια των εργασιών;