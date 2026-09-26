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Συνελήφθησαν δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές της Ξάνθης και της Καβάλας

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συνελήφθησαν χθες, σε περιοχές της Ξάνθης και της Καβάλας, από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ξάνθης και Καβάλας, δύο αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της Χώρας, σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, μη νόμιμους μετανάστες.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το πρωί, στην Παλαιά Εθνική οδό Κομοτηνής-Ξάνθης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης ο ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας εννιά μη νόμιμους μετανάστες.

Στη δεύτερη περίπτωση, το βράδυ στην Εγνατία οδό Ξάνθης-Καβάλας, αστυνομικοί του του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, συνέλαβαν τον δεύτερο αλλοδαπό, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της Χώρας πέντε μη νόμιμους μετανάστες.

Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν αντίστοιχα το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ξάνθης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας.

Διακινητές Καβάλα Ξάνθη

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