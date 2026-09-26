Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Αντρέα Τρινκέρι για την εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη με αυτή στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” κόντρα στον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας το βράδυ (21:00) με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό του Super Cup.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί για πρώτη φορά με τον Μπριν Ταϊρί στη σύνθεσή του, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να επιλέγει να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ομορούγι και Γκρέι.

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ: Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Μπεν Μουρ.