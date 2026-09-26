Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό
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THESTIVAL TEAM
Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Αντρέα Τρινκέρι για την εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι.
Ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει μία εμφάνιση ανάλογη με αυτή στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” κόντρα στον Παναθηναϊκό, διεκδικώντας το βράδυ (21:00) με αξιώσεις την πρόκριση στον τελικό του Super Cup.
Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί για πρώτη φορά με τον Μπριν Ταϊρί στη σύνθεσή του, με τον Αντρέα Τρινκιέρι να επιλέγει να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Ομορούγι και Γκρέι.
Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ: Μπριν Ταϊρί, Τζέντι Όσμαν, Κάιλ Αλεξάντερ, Τρέβορ Χάτζινς, Μάρκους Φόστερ, Μπεν Μουρ.
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