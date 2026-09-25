Αντιδράσεις μετά από δήλωση βουλευτή της ΝΔ: “Όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς”

Για συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης των δηλώσεών του σχετικά με τους φόρους στα καύσιμα και την κίνηση στους δρόμους μίλησε ο βουλευτής της ΝΔ, Σπύρος Κουλκουδίνας, με την αντιπολίτευση να αντιδρά και να ζητά να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης.

Το ζήτημα ξεκίνησε από τις δηλώσεις που έκανε την Πέμπτη ο βουλευτής Πιερίας της ΝΔ στο κανάλι της Βουλής, όπου ερωτήθηκε για τις τιμές των καυσίμων.

Απάντησε ότι «η ελληνική οικονομία προς το παρόν αντέχει» τον φόρο και ότι «υπάρχουν πολλοί δείκτες που το δείχνουν». Ως προς αυτό έφερε το παράδειγμα της κίνησης στη λεωφόρο Συγγρού. «Γεμάτη η λεωφόρος Συγγρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης», είπε ο κ. Κουλκουδίνας.

«Υπάρχει κανένας δείκτης που να δείχνει ότι επειδή η τιμή στη βενζίνη αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση; Κανένας δείκτης. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εκσυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους», τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Όταν κάποιος δεν το αντέχει, χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό, λέω τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στους δρόμους. Προς το παρόν δείχνει να υπάρχει μία ανθεκτικότητα».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά από το 51:00″:

Έπειτα από τις αντιδράσεις, ο κ. Κουλκουδίνας σε δήλωσή του σήμερα Παρασκευή έκανε λόγο για «συνειδητή προσπάθεια διαστρέβλωσης από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης», αλλά και «δημοσιογραφική αλλοίωση και φτηνή μικροπολιτική εκμετάλλευση».

Εξηγεί ακόμη ότι ανέπτυξε «μια ολοκληρωμένη επιχειρηματολογία για τον τρόπο εξειδίκευσης των κυβερνητικών μέτρων στήριξης των πολιτών, καθώς και για την ανθεκτικότητα που επιδεικνύει η ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς πιέσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερα ως ενδεικτικό στοιχείο αυτής της αντοχής το ότι οι επίσημοι δείκτες δεν καταγράφουν μείωση της κίνησης των οχημάτων».

Επισημαίνει ότι «η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρόκειται να θέσουν το ζήτημα άμεσα στα αρμόδια όργανα της ΕΕ, με στόχο τις περαιτέρω ελαφρύνσεις».

Και προσθέτει στη συνέχεια ότι «δυστυχώς, ορισμένα μέσα επέλεξαν να απομονώσουν μεμονωμένες φράσεις, αποσιωπώντας πλήρως τη θεσμική αυτή πρωτοβουλία και κατασκευάζοντας ένα εντελώς ψευδές αφήγημα. Παρουσιάζουν ανυπόστατα ότι δήθεν δήλωσα πως “η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ΕΦΚ επειδή υπάρχει κίνηση στους δρόμους”».

Αναλυτικά η ανάρτησή του: