Στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ ο Κ. Γκιουλέκας – Μίλησε για την ελληνική γλώσσα, την έγκυρη ενημέρωση και τις προκλήσεις

Το διαχρονικό ρόλο της δημοσιογραφίας στην διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας, αλλά και την ευθύνη των λειτουργών της ενημέρωσης απέναντι στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις ανέδειξε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στην Σαμοθράκη, στο 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο της ΠΟΕΣΥ που διεξάγεται στο νησί.

Ο Κ. Γκιουλέκας αξιοποιώντας και την προσωπική του εμπειρία από την διαδρομή του στο χώρο της μαχόμενης δημοσιογραφίας για περισσότερο από δύο δεκαετίες αναφέρθηκε στην διαχρονική αξία του δημοσιογραφικού λόγου και στην σημασία της σωστής χρήσης της ελληνικής γλώσσας.

Όπως υπογράμμισε, η δημοσιογραφία δεν περιορίζεται στην μετάδοση μιας είδησης αλλά αποτελεί λειτούργημα με ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία. Η γλώσσα αποτελεί το βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο ο δημοσιογράφος μεταφέρει την πληροφορία, διαμορφώνει το δημόσιο διάλογο και συμβάλλει στην κατανόηση της πραγματικότητας από τους πολίτες. Στο νέο περιβάλλον των ψηφιακών μέσων, όπου η πληροφορία μεταδίδεται με πρωτοφανή ταχύτητα δοκιμάζεται και κάποιες φορές κακοποιείται η ελληνική γλώσσα η ευθύνη των επαγγελματιών δημοσιογράφων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη γιατί καλούνται να διατηρήσουν την δεοντολογία, την εγκυρότητα αλλά και την σωστή χρήση της γλώσσας απέναντι σε εκείνους που αυτοχρίζονται δημοσιογράφοι χωρίς να τηρούν τις βασικές αρχές του λειτουργήματος της δημοσιογραφίας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να παραμείνει η δημοσιογραφική δεοντολογία σταθερός οδηγός για τους ανθρώπους της ενημέρωσης, επισημαίνοντας ότι η αξιοπιστία του δημοσιογραφικού λόγου αποτελεί προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των πολιτών στην σύγχρονη δημοσιογραφία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην δεύτερη θεματική ενότητα του Συνεδρίου, που αφορά στην περιβαλλοντική κρίση και την μεγάλη πρόκληση που αυτή αποτελεί για την δημοσιογραφία. Όπως τόνισε απαιτείται γνώση, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, ενώ ανέδειξε την σημασία της έγκυρης ενημέρωσης ως βασικού παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της υπεύθυνης συμμετοχής των πολιτών στην προσπάθεια για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος.

«Η δημοσιογραφία είναι λειτούργημα», σημείωσε ο Κ. Γκιουλέκας υπογραμμίζοντας ότι σε μια εποχή κατά την οποία η πληροφορία πολλαπλασιάζεται και διακινείται με μεγάλη ταχύτητα, το ζητούμενο παραμένει ένα: η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη.

Τέλος, αναφέρθηκε στην φετινή Έκθεση, που οργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης στο ΥΜΑΘ- Διοικητήριο Θεσσαλονίκης με αφορμή την επερχόμενη επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Σημείωσε πως ότι η φετινή Έκθεση θα έχει ως θέμα την συμβολή του Τύπου σε εκείνον τον Πόλεμο. Απηύθυνε πρόσκληση στους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Συντακτών της πατρίδας μας να συνδιοργανώσουν μαζί με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και το ΥΜΑΘ, αυτήν την Έκθεση προσφέροντας για να εκτεθούν, από το αρχείο τους, ιστορικά πρωτοσέλιδα της εποχής του 1940-41 από εφημερίδες που κυκλοφορούσαν τότε στις περιοχές που καλύπτει η κάθε Ένωση Συντακτών ξεχωριστά.

Και πρόσθεσε ότι, ήδη, έχει απευθύνει αίτημα στην ΕΡΤ να βοηθήσει στην διοργάνωση της φετινής Έκθεσης με οπτικοακουστικό υλικό του Πολέμου.