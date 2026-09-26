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Η Ζέτα Δούκα για τις διατροφικές διαταραχές: “Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος όταν υπάρχει αποξένωση, μοναξιά, κατάθλιψη”

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THESTIVAL TEAM

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Για τις ασθένειες που προκύπτουν από τις διατροφικές διαταραχές, αλλά και τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την επιδείνωση του φαινομένου μίλησε η Ζέτα Δούκα.

Όπως επεσήμανε η ηθοποιός το πρόβλημα ξεκινάει από την ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο, όταν βιώνει την αποξένωση, τη μοναξιά αλλά και την κατάθλιψη.  

Η Ζέτα Δούκα βρέθηκε καλεσμένη πριν μερικές ημέρες στην τελετή βραβείων για τα 20 χρόνια Win Hellas, όπου είχε ως κεντρικό σύνθημα «Μια βραδιά για έναν κόσμο όπου καμία γυναίκα δεν θα φοβάται», τιμώντας δύο δεκαετίες αδιάκοπου αγώνα και προσφοράς για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Ζέτα Δούκα: «Αυτός ο σπόρος του κακού»

Εκεί η ηθοποιός συνάντησε η κάμερα της εκπομπής «Happy Day» με την ίδια να αναφέρεται στο κομμάτι των διατροφικών διαταραχών λέγοντας: «Τα social media σαφώς δημιουργούν μια πίεση. Είναι ένας παράγοντας επιβαρυντικός όλων αυτών των ασθενειών που προκύπτουν από τις διατροφικές διαταραχές. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτό το πρόσφορο έδαφος για να φυτρώσει αυτός ο σπόρος του κακού. Και το πρόσφορο έδαφος δεν είναι στην εμφάνιση των social media.

Είναι στην αποξένωση, στην αλλοτρίωση, στη μοναξιά, στην κατάθλιψη. Είναι πάρα πολλά πράγματα που χρειάζεται ένας άνθρωπος και δεν βρίσκει, που δημιουργούν αυτό το έλλειμμα για να φυτρώσει το πρόβλημα».

Ζέτα Δούκα

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