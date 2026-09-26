Κουφονικολάκου: Όποιος δεν συμφωνεί με τον κ. Γεωργιάδη είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας

Αφορμή από δηλώσεις υπουργών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας παίρνει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, για να επιτεθεί κατά της κυβέρνησης, μέσω αναρτήσεων της εκπροσώπου Τύπου Θεώνης Κουφονικολάκου και του αναπληρωτή εκπροσώπου, Κώστα Καρπουχτσή.

Αναλυτικά, η κυρία Κουφονικολάκου κάνει την «ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε», όπως αναφέρει, και πρώτα στο στόχαστρο της κριτικής της μπαίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης: «Όποιος δεν συμφωνεί με τον κύριο Γεωργιάδη είτε παίρνει ναρκωτικά είτε είναι απατεώνας, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη και, σε κάθε περίπτωση, εάν η πραγματικότητα διαφωνεί με αυτήν την κυβέρνηση, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Ακολούθως σε ένα σχόλιο για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, σημείωσε: «Συγχρόνως όμως, είχαμε μία πολύ στιβαρή απάντηση στο ζήτημα της ακρίβειας των καυσίμων δια του κυβερνητικού εκπροσώπου». Ενώ συμπέρανε πως «μας ανακοίνωσε ότι θα μας ανακοινώσει μέτρα».

«Τη στιγμή που άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη πάρει αποτελεσματικά μέτρα από τον Μάρτιο του 2026, την ώρα που τα κέρδη των διυλιστηρίων έφτασαν μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 τα 2 δισ., αρνούνται το προβληματικό δυοπώλιο και την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης.

Σε επόμενο σημείο της ανάρτησής της σημειώνει: «Για το δικό μας καλό, είχαμε και παραινέσεις», παραπέμποντας στις δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας της Ν.Δ., Σπύρου Κουλκουδίνα.

Και, στο δια ταύτα της Θεώνης Κουφονικολάκου: «Μπορούμε επομένως να είμαστε ήσυχες και ήσυχοι ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για την υγεία σας και σας προτρέπει να περπατήσετε μέχρι την κοντινότερη στάση».

Τέλος, «σάς προτρέπει, εάν δεν σας φτάνουν τα χρήματα μέχρι το τέλος του μήνα, να μάθετε να ζείτε και χωρίς αυτά…».

Από τη δική του πλευρά, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Κώστας Καρπουχτσής, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι «έχει ξεχάσει ποιοι είναι οι πραγματικοί νοικοκύρηδες αυτής της χώρας».

Επικαλούμενος, δε, τις πρόσφατες δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, όπως και εκείνες του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα, διερωτήθηκε αν το 70% της κοινωνίας που ζητά αλλαγή πολιτικής, (αν) «όλοι αυτοί είναι οι “κακομοίρηδες”;».

Και συνέχισε: «Ποιοι είναι τελικά οι “νοικοκύρηδες”; Οι “Φραπέδες”‘, η “Ferrari” και οι “Χασάπηδες”; Για εμάς οι πραγματικοί νοικοκύρηδες είναι οι άνθρωποι που παράγουν και πληρώνουν. Δεν ζητούν ελεημοσύνη. Ζουν από τη δουλειά τους, ζητούν ισότιμες ευκαιρίες και όχι προνόμια για τους λίγους. Αυτούς τους ανθρώπους η Νέα Δημοκρατία έχει ξεχάσει. Τους έχει αφήσει στο περιθώριο -και αυτοί ζητούν πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής», κατέληξε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ.