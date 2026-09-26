Κωνσταντία Χριστοφορίδου: Έχω μεγάλο πρόβλημα με τις ταμπέλες στο χώρο μας – Όλες μου οι προτάσεις ήταν το κακέκτυπο της Λιλίκας

Καλεσμένη στην εκπομπή «Mega Non Stop» ήταν σήμερα η Κωνσταντία Χριστοφορίδου.

Η ηθοποιός μίλησε για την ενασχόλησή της με το TikTok και το Youtube, όπου εκεί κάνει τα δικά της βίντεο.

«Τα social media και ειδικά το TikTok, που είναι η αγαπημένη μου πλατφόρμα, η οποία είναι στην Ελλάδα φοβερά αδικημένη. Και εντάξει, υπάρχουν λόγοι που την πολεμάνε. Όχι, έχουν άδικο γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι αυτό που παρουσιάζουν», είπε αρχικά η Κωνσταντία Χριστοφορίδου.

Η ίδια είπε στη συνέχεια: «Είχα πάντα θέμα στο χώρο μου, επειδή δυστυχώς, αν δεν είσαι ο ίδιος συγγραφέας, σεναριογράφος, ο ηθοποιός ουσιαστικά περιμένει να τον καλέσουν, έτσι να σου προτείνουν ένα ρόλο. Αυτό που εμένα που ήταν το μεγάλο μου πρόβλημα πάντα ήταν οι ταμπέλες.

Όταν λοιπόν κάνεις μια επιτυχία, εμένα έτυχε να είναι η Λιλίκα πολύ καλός ρόλος και με ακολουθεί και την ακολουθώ και και και… Αλλά από ‘κει και πέρα οι προτάσεις ήταν το κακέκτυπο της Λιλίκας. Οπότε αυτό συνέχιζε στα χρόνια. Εγώ αντιστεκόμουν, έλεγα όχι, γινόταν κάποια πράγματα.

Μετά βέβαια έκανα οικογένεια, τις κόρες μου, αυτά και μόνη μου. Δεν ήθελα το θέατρο. Ήθελα να είμαι πάνω από τα παιδιά. Εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς, το σίγουρο είναι ότι έβλεπα ότι οι προτάσεις ήταν πολύ περιορισμένες. Εμένα αυτό με ενοχλούσε».

Η Κωνσταντία Χριστοφορίδου ανέφερε επίσης: «Κάποια στιγμή λοιπόν ανακάλυψα, γιατί και ο άντρας μου έλεγε πάντα “καλέ είσαι ηθοποιός και δεν έχεις ένα Instagram;”. Δεν είχα εγώ. Λέω, μα γιατί; Γιατί εγώ πίστευα ότι τα social έχουν να κάνουν ότι φωτογραφίζω το φαγητό μου, τα παιδιά μου. Λέω, μα αυτό δεν πρόκειται να το κάνω.

Το θέμα μου εμένα ήταν ότι δεν καταλάβαινα τι άλλο μπορείς να κάνεις. Και κάποια στιγμή κατάλαβα ότι εγώ σαν ηθοποιός μπορώ να κάνω περιεχόμενο δικό μου. Έχω την απόλυτη επιμέλεια. Δηλαδή το σκηνοθετώ, το γυρνάω, το κάνω. Όλα είναι δικά μου. Οπότε θα χρεωθώ και την επιτυχία και την αποτυχία».

Κλείνοντας, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου είπε: «Αυτή τη στιγμή που μιλάμε εγώ προσωπικά δεν έχω βγάλει ούτε ένα ευρώ ως τώρα. Υπάρχει τρόπος βέβαια, αλλά αυτό είναι κάτι που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Εγώ το χτίζω και είμαι στη φάση που μπορώ να αρχίσω να βγάζω χρήματα.

Όχι, δεν έχω προτάσεις τηλεοπτικές, το αντίθετο θα έλεγα, γιατί εγώ έχω ένα θέμα με όλο αυτό που γίνεται στην τηλεόραση τώρα, να σας πω την αλήθεια, γιατί δεν έχει αλλάξει όλο το τοπίο και κυρίως το οικονομικό».