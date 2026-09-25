Melania Trump: Νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της – “Θα απαντήσω σε κάποια προσωπικά ερωτήματα”

Η Πρώτη Κυρία Melania Trump αποκάλυψε ότι ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων, το οποίο θα προσφέρει μια πιο προσωπική ματιά στη ζωή της και στις ευθύνες της στον Λευκό Οίκο, θα κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η 56χρονη δήλωσε στην εκπομπή «Fox & Friends» ότι το νέο πρότζεκτ θα είναι «πολύ διαφορετικό» από το πρόσφατο ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο ακολούθησε την Πρώτη Κυρία κατά τις 20 ημέρες πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της.

«Είναι περισσότερο μια συζήτηση ένας προς έναν μαζί μου», εξήγησε η Melania Trump. «Υπάρχουν κάποια προσωπικά ερωτήματα που θα απαντήσω και τα οποία ο κόσμος δεν έχει ακούσει ποτέ ξανά, οπότε είναι κάπως συναρπαστικό». Η Πρώτη Κυρία δεν αποκάλυψε πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει η σειρά, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η πρεμιέρα θα μπορούσε να γίνει τον Νοέμβριο.

Λίγο πριν από τη δεύτερη ορκωμοσία του προέδρου Trump, η Melania υπέγραψε συμφωνία ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon για τα δικαιώματα ντοκιμαντέρ και άλλων σχετικών έργων κατά τη διάρκεια της θητείας του συζύγου της.

Εκτός από τα δικαιώματα διανομής, η Amazon ξόδεψε περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της ταινίας «Melania» πριν από την πρεμιέρα της στις 30 Ιανουαρίου 2026.

Η ταινία «Melania», σε σκηνοθεσία του Brett Ratner, συγκέντρωσε συνολικά 16,7 εκατομμύρια δολάρια, αφού απέφερε 7 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής της, η καλύτερη επίδοση στα ταμεία για ντοκιμαντέρ το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.

Η ταινία δέχθηκε σφοδρή κριτική από τους mainstream κινηματογραφικούς κριτικούς, οι οποίοι τη χαρακτήρισαν «ένα παρατεταμένο κομμάτι branding» ή «διαχείριση φήμης», αντί για μια ολοκληρωμένη καταγραφή της ιστορίας της Πρώτης Κυρίας.

Αναλυτές της κινηματογραφικής βιομηχανίας υιοθέτησαν την ίδια άποψη, υποστηρίζοντας ότι λειτούργησε ως πολιτική επένδυση από τον επικεφαλής της Amazon, Jeff Bezos.

Ωστόσο, ο πρόεδρος Trump επαίνεσε το ντοκιμαντέρ τον Φεβρουάριο, χαρακτηρίζοντας τη σύζυγό του «μεγάλη σταρ του κινηματογράφου».

If 'Melania' movie left you wanting more, first lady reveals new docuseries is on the wayhttps://t.co/EWX4P1f6gL — Los Angeles Times (@latimes) September 24, 2026

Πηγή: instyle.gr