Μαρία Αντωνά: Η αποκάλυψη για τη χρήση του AI στη συναυλία της Άννας Βίσση

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πολυαναμενόμενη sold-out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ.

Μετά τις δύο καθηλωτικές εμφανίσεις της στο Καλλιμάρμαρο το 2025, η απόλυτη Ελληνίδα σταρ επιστρέφει με ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα υψηλών προδιαγραφών μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές.

Η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε πως στη σημερινή συναυλία της Άννας Βίσση θα χρησιμοποιηθεί το AI στη σκηνή με τρόπο χρονολογικό, που θα δείχνει την καλλιτεχνική πορεία της τραγουδίστριας.

Απόψε το βράδυ οι προβολείς στο Ολυμπιακό Στάδιο θα ανάψουν και η σκηνή θα γεμίσει με την εμβληματική παρουσία της. Οι πόρτες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν στις 17:00, στις 20:00 θα ξεκινήσει το pre-show, ενώ η Άννα Βίσση αναμένεται να ανέβει στη σκηνή στις 21:00 για ένα εκρηκτικό σόου διάρκειας περίπου τριών ωρών.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται και η εντυπωσιακή σκηνή 360° που βρίσκεται στο κέντρο του σταδίου. Τον σχεδιασμό της ανέλαβε η βρετανική Stufish Entertainment Architects, η οποία έχει συνεργαστεί με ονόματα-κολοσσούς της παγκόσμιας βιομηχανίας όπως η Madonna, οι U2, η Beyoncé και οι Rolling Stones.

Επιπλέον, ξεχωριστή στιγμή στο σόου θα είναι η αποκάλυψη του τραγουδιού που επέλεξε το κοινό. Μέσα από ψηφοφορία στην playlist «This Is Anna Vissi» στο Spotify, οι φανς ψήφισαν ανάμεσα στα «Μην ψάχνεις την αγάπη», «Μαύρα γυαλιά και «Αυτή τη φορά», με το νικητήριο τραγούδι να αποκαλύπτεται λάιβ στη σκηνή.