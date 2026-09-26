Νιόπαντρο ζευγάρι τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα – Ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος

Με τον πιο οδυνηρό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα συντρίμμια του κτηρίου που κατέρρευσε μετά από την έκρηξη που έγινε χθες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία της ΕΜΑΚ ανέσυραν νεκρούς και τα έξι άτομα που αγνοούνταν.

Σύμφωνα με το protothema.gr, νεκροί από την τραγωδία που σημειώθηκε στην καρδιά της Αθήνας είναι η Φλορίντα Χότζα, ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, η Έρις Τσάνι και ο σύζυγός της, Φλορίν Χότζα.

Οι τέσσερις από τους νεκρούς είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου. Από αυτούς, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής με αμερικανική υπηκοότητα.

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλόριντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους.

«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.