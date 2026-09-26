Φρίκη στην Κρήτη: 40χρονος είχε γίνει ο “εφιάλτης” γυναικών – Εντοπίστηκαν και 503 ψηφιακά αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Η ιστορία με τον 40χρονο που συνελήφθη στο Ηράκλειο με την κατηγορία των επανειλημμένων σεξουαλικών παρενοχλήσεων γυναικών, παίρνει ακόμη πιο «εφιαλτικές» διαστάσεις.

Σύμφωνα με το cretalive.gr ο άνθρωπος αυτός, δεν εισέβαλε μόνο στον προσωπικό χώρο γυναικών, πότε σκαρφαλώνοντας στα μπαλκόνια τους, πότε από κάποιο παράθυρο της τουαλέτας, προκαλώντας τρόμο. Η ύπαρξή του, αποδείχθηκε πολύ πιο «σκοτεινή» και επικίνδυνη. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια έρευνας που έγινε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν 503 ψηφιακά αρχεία με υλικό ακραίας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ηλικίας 4, 5 και 6 ετών. Εικόνες και βίντεο που προκαλούν αποστροφή και που έρχονται να προστεθούν σε μια υπόθεση η οποία, όσο προχωρά η έρευνα, τόσο πιο δυσώδης μοιάζει.

Το χρονικό του «εφιάλτη»

Από τις 7 Ιουλίου καταγράφεται για πρώτη φορά η παρουσία του 40χρονου στην αυλή και στον εξώστη της ισόγειας κατοικίας της 18χρονης. Ήταν η αρχή ενός μοτίβου που, όπως προκύπτει από τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί, επαναλήφθηκε και κλιμακώθηκε μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Στις 16 Αυγούστου φέρεται να επιχείρησε να εισέλθει στο υπνοδωμάτιό της από τη μπαλκονόπορτα, όμως έγινε αντιληπτός. Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Αυγούστου, περίπου στη 1 τα ξημερώματα, παρακολουθούσε από το μικρό παράθυρο της τουαλέτας της κατοικίας και έγινε και πάλι αντιληπτός. Η πίεση που ένιωθε η 18χρονη είχε πλέον γίνει τέτοια, ώστε απευθύνθηκε στις Αρχές, καλώντας το “100” και καταγγέλλοντας ότι κάποιος την ακολουθούσε. Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, χωρίς όμως να καταφέρουν να τον εντοπίσουν.Η ίδια, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Είχε ήδη εγκαταστήσει κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι της, προκειμένου να μπορεί να καταγράφει όσα συνέβαιναν και να έχει στη διάθεσή της στοιχεία.

Στις 6 Σεπτεμβρίου ο 40χρονος επέστρεψε στον εξώστη της κατοικίας, ενώ η 18χρονη απουσίαζε. Φέρεται να αυνανίστηκε στο μπαλκόνι και, περίπου μία ώρα αργότερα, επέστρεψε ξανά στο σπίτι.

Την επόμενη ημέρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, η 18χρονη πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου και απευθύνθηκε επειγόντως στο Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων, το οποίο χειρίζεται και υποθέσεις σεξουαλικών αδικημάτων, μεταφέροντας στις Αρχές όσα βίωνε και τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει.

Στις 23 Σεπτεμβρίου καταγράφεται νέο περιστατικό, με τον 40χρονο να αυνανίζεται στο μπαλκόνι της κατοικίας, ενώ στις 25 Σεπτεμβρίου το ίδιο σκηνικό επαναλήφθηκε. Αυτή τη φορά, όμως, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας ήταν εκεί. Ενώ φέρεται να αυνανιζόταν στο μπαλκόνι, επενέβησαν και τον ακινητοποίησαν με άκρως επεισοδιακό τρόπο.

Πώς οι αστυνομικοί βρήκαν την άκρη του νήματος στο Dark Web

Η έρευνα στον υπολογιστή του 40χρονου ήταν εκείνη που έμελλε να οδηγήσει και στο πιο εφιαλτικό εύρημα της υπόθεσης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν μία φωτογραφία που, όπως αποκάλυψε το Cretalive.gr, ο ίδιος είχε ξεχάσει να διαγράψει. Ήταν το στοιχείο που έκανε το «κλικ» και τους οδήγησε στα ίχνη του στο Dark Web. Εκεί αποκαλύφθηκε η απόλυτη φρίκη: 503 ψηφιακά αρχεία με υλικό σκληρής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ακόμη και ηλικίας 4, 5 και 6 ετών.

Εικόνες που αποτυπώνουν πράξεις ασύλληπτης βαρβαρότητας σε βάρος μικρών παιδιών και συνθέτουν το πιο σοκαριστικό κεφάλαιο αυτής της υπόθεσης. Το σύνολο των ψηφιακών ευρημάτων αναμένεται να σταλεί στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για περαιτέρω ανάλυση. Οι ειδικοί θα εξετάσουν το υλικό, αναζητώντας κάθε στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει την έρευνα και να φωτίσει την προέλευση και τη διαδρομή των συγκεκριμένων αρχείων.

Και ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τα ευρήματα στον υπολογιστή του 40χρονου, ένα ακόμη στοιχείο έρχεται να κρατήσει τους αστυνομικούς σε εγρήγορση. Πρόκειται για επτά βίντεο στα οποία έχουν καταγραφεί τρεις κοπέλες που επίσης φέρονται να έχουν καταγραφεί παράνομα και εν αγνοία τους από τον 40χρονο. Το ποιες είναι οι κοπέλες αυτές, πότε και που βιντεοσκοπήθηκαν είναι επίσης αντικείμενο της έρευνας των Αρχών. Ο 40χρονος, ο οποίος ζει μόνος και τον τελευταίο καιρό είναι άνεργος-δούλευε στις αποθήκες σούπερ-μάρκετ-θα οδηγηθεί σήμερα Σάββατο (26/09) ενώπιον της δικαιοσύνης.