Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ – Πού θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού σε μεγάλο μέρος της χώρας, με το νέο κύμα κακοκαιρίας να φέρνει ισχυρές καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και δυνατούς ανέμους.

Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ, βρίσκεται σε πλήρη ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για τον καιρό δείχνουν κατά τόπους ισχυρές βροχές, επικίνδυνες καταιγίδες και αυξημένη πιθανότητα για χαλαζοπτώσεις μετά την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου.

Η επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου:

«Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α. α. 13/2026 που εκδόθηκε την Παρασκευή 25-09-2026 στις 12:00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Σήμερα Σάββατο (26-09-2026)

α. Στην Πελοπόννησο (κυρίως ν. Λακωνίας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά και ν. Αργολίδας στα νότια) καθώς και στα Κύθηρα έως αργά τη νύχτα.

β. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες και στην Εύβοια από αργά τη νύχτα.

Αύριο Κυριακή (27-09-2026)

α. Στην ανατολική Θεσσαλία (κυρίως ν. Μαγνησίας) και τις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

β. Στην Εύβοια έως αργά το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από το βράδυ του Σαββάτου (26-09-2026) και την Κυριακή (27-09-2026)».