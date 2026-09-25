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Λιβύη: Σοβαρές πλημμύρες από καταρρακτώδεις βροχές – Εγκλωβισμένοι κάτοικοι και μεγάλες ζημιές

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THESTIVAL TEAM

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Οι καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή τη δυτική Λιβύη προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες σε πολλές πόλεις, όπου κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό ενώ πολλοί παγιδεύτηκαν στα λασπόνερα.

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά «διέταξε αμέσως τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση όλους τους πόρους» στις πληγείσες περιοχές, σε συντονισμό με τις δημοτικές αρχές.

Σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες και βίντεο δείχνουν ανθρώπους να έχουν παγιδευτεί στα αυτοκίνητά τους ή να προσπαθούν να βγουν από έναν χείμαρρο λάσπης.

Στη Μιζντά, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων σε μια ημι-ερημική ζώνη, 165 χιλιόμετρα νοτίως της Τρίπολης, όπου οι βροχές είναι σπάνιο φαινόμενο, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση αφού έπεσαν πολλές κολώνες του ηλεκτρικού, ενώ αναφέρθηκαν επίσης κατολισθήσεις και σοβαρές υλικές ζημιές, είπε σε ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι ο Ομάρ Κατσάκα, ο εκπρόσωπος του δήμου.

Στην περιοχή του Μπάνι Ουάλιντ, 170 χλμ. νοτίως της Τρίπολης, οι υπηρεσίες διάσωσης επενέβησαν για να σώσουν κατοίκους που είχαν εγκλωβιστεί στα αυτοκίνητά τους τα οποία παρασύρθηκαν από έναν χείμαρρο λάσπης.

Ο Άχμεντ αλ Σιντ, δήμαρχος της Νάσμα, κήρυξε την πόλη «ζώνη καταστροφής» λόγω των σημαντικών υλικών ζημιών που προκάλεσαν οι βροχές και η υπερχείλιση των χειμάρρων (ουάντι).

Ο Ντμπεϊμπά διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να ανοίξουν γρήγορα τους δρόμους, να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, την υδροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Λιβύη

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