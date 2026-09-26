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Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι δωδεκάδες των ομάδων για τον ημιτελικό του Super Cup

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THESTIVAL TEAM

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Οριστικοποιήθηκαν οι δωδεκάδες του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ για τον μεταξύ τους ημιτελικό του Super Cup στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, εκτός εξάδας ξένων έμεινε ο Τζέριαν Γκραντ, προκειμένου να τηρηθεί ο σχετικός κανονισμός που ισχύει και στη GBL. Εκτός αγωνιστικής δράσης παραμένουν οι τραυματίες Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουστάφα Φαλ, οι οποίοι πάντως συνόδευσαν την αποστολή των “πράσινων”.

Στον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι συμπεριέλαβε στην αποστολή τον Μπριν Ταϊρί, ο οποίος επιστρέφει στη δράση μετά από σχεδόν έναν μήνα απουσίας λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Εκτός έμειναν οι ΡεϊΚουάν Γκρέι και Νάσος Μπαζίνας λόγω ενοχλήσεων, ενώ ο Κλίφορντ Ομορούγι ήταν ο ξένος που κόπηκε από την αποστολή.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μωραϊτης, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Μαντζούκας.

Η δωδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μήτρου-Λονγκ, Ταϊρί, Όσμαν, Αλεξάντερ, Χουγκάζ, Χάτζινς, Κακλαμανάκης, Φόστερ, Περσίδης, Φίλλιος, Μουρ, Καλάθης.

ΠΑΟΚ

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