Πλάκα: Ζητούσαν ελέγχους με έγγραφη προειδοποίηση για πιθανή διαρροή αερίου έναν χρόνο πριν την φονική έκρηξη

Με τον πλέον τραγικό τρόπο ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, στην Πλάκα, το οποίο κατέρρευσε έπειτα από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, καθώς και οι έξι άνθρωποι που αγνοούνταν, εντοπίστηκαν νεκροί.

Οι έρευνες πλέον επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση της ανάσυρσης και στην επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων, ενώ ερευνώνται και τα αίτια της έκρηξης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας είχαν απευθυνθεί με επίσημο έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας για πιθανούς κινδύνους από βραχυκύκλωμα ή διαρροή αερίου, έναν ολόκληρο χρόνο πριν σημειωθεί η τραγωδία.

Τα μέλη της Κίνησης Κατοίκων Πλάκας, το 2025 είχαν αναφέρει στο επίσημο έγγραφο που απέστειλαν στις αρμόδιες υπηρεσίες: «Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την περίπτωση που θα μπορούσε να υπάρξει μία έκτακτη κατάσταση, ειδικότερα το ξέσπασμα μίας πυρκαγιάς από τη διαρροή φυσικού αερίου, από ένα βραχυκύκλωμα ή από άλλη αιτία».

Τα σενάρια που εξετάζονται για την έκρηξη

Το επικρατέστερο σενάριο να είναι αυτό της διαρροής φυσικού αερίου. Οι ενδείξεις που υπάρχουν από την έως τώρα έρευνα των Αρχών, σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΕΡΤnews, οδηγούν στο συμπέρασμα πως η έκρηξη έγινε στον δεύτερο όροφο που έμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων. Ήταν το μόνο διαμέρισμα που είχε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου. Στον πρώτο όροφο, υπήρχε παλιότερα αλλά από το 2021 ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει την διακοπή του όπως και έγινε.

Το φυσικό αέριο φαίνεται πως χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι για την θέρμανση και την κουζίνα. Ο μικρός λέβητας έως τώρα δεν έχει βρεθεί, παρά μόνο σωληνώσεις. Εκτιμάται λοιπόν, πως κάποια στιγμή ίσως κατά τη διάρκεια της νύχτας, τέθηκε σε λειτουργία η κουζίνα και δεν έγινε σωστή διακοπή ή υπήρξε διαρροή.

Υπήρξε συνεχής παροχή αερίου στον χώρο, μέχρι που έφτασε έως το 15% συγκέντρωσης στον χώρο ώστε να δημιουργηθεί το εκρηκτικό μίγμα και από έναν σπινθηρισμό, όταν πήγε ενδεχομένως στο μπάνιο η ηλικιωμένη και άνοιξε το φως, προκλήθηκε η έκρηξη. Η σορός της βρέθηκε δίπλα στον νιπτήρα του μπάνιου.

«Δεν είχε γίνει καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου»

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, αρχιπύραρχος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, έξι άτομα ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου ‘Άμεσης Βοήθειας.

Ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι οι πυροσβέστες, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, χθες το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Όπως είπε κατά την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτηρίου, όπως μετά από σεισμό, χωρίς καμία διακοπή κατά τη διάρκεια της νύχτας, και με την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνα για την ανίχνευση ήχων και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 6 οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Ο κ. Βαθρακογιάννης αναφέρθηκε και στις πληροφορίες για οσμή αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης. Όπως διευκρίνισε, πριν από το συμβάν δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου.

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση», ανέφερε και τόνισε ότι «πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή».

Όσον αφορά τη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης και πυρκαγιάς ο κ. Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, αποτελούμενο από 10 εξειδικευμένα στελέχη, βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο εν λόγω κτήριο.

Όπως είπε, στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης προανάκρισης, τα στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν και αξιολογούν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλει στη διακρίβωση των συνθηκών του συμβάντος και προσέθεσε ότι εξετάζεται η αλληλουχία της έκρηξης, της πυρκαγιάς και της κατάρρευσης του κτηρίου, ώστε να προσδιοριστούν τα αίτια.

«Οι προανακριτικές ενέργειες διενεργούνται υπό τις οδηγίες της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας», σημείωσε.