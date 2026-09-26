Γαλλία: Κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα με αίτημα τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Έπειτα από ένα καλοκαίρι με ρεκόρ πυρκαγιών και αλλεπάλληλους καύσωνες, χιλιάδες άνθρωποι κινητοποιήθηκαν σήμερα σε όλη τη Γαλλία, ζητώντας να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα για το κλίμα.

Περίπου 260 διαδηλώσεις κατέγραψε σε όλη τη χώρα ο ιστότοπος 26septembre.org, που είχε καλέσεις τους Γάλλους να κινητοποιηθούν «για το κλίμα, για τη ζωή, για την ειρήνη, για την κοινωνική δικαιοσύνη».

Οι διοργανωτές ζητούν την κατεπείγουσα εφαρμογή μέτρων που θα χρηματοδοτηθούν από τη φορολόγηση στα υπερκέρδη της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων και της βιομηχανίας όπλων καθώς και από έναν φόρο στη μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Στο Κλερμόν-Φεράν, στην κεντρική Γαλλία, η πορεία διαταράχθηκε από ένα αυτοκίνητο το οποίο έπεσε πάνω σε διαδηλωτές, τραυματίζοντας ελαφρά τέσσερις από αυτούς. Ο οδηγός, ένας 37χρονος άνδρας, ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Παρίσι, μερικές χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν γύρω στις 18.00 (ώρα Ελλάδας) στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Ο πλανήτης κινδυνεύει χωρίς βοήθεια», «Στα δέντρα, πολίτες!» (σ.σ. “aux arbres, citoyens”, λογοπαίγνιο με τον στίχο του εθνικού ύμνου της Γαλλίας “aux armes, citoyens”” δηλαδή «στα όπλα, πολίτες») ή «Γήινε, χωρίς γη δεν είσαι τίποτα».

Η Μαριόν Εϊνιούς, 38 ετών διαδήλωσε μαζί με τα δύο παιδιά της, ηλικίας τεσσάρων και έξι ετών, καθώς και με πολλούς φίλους της. «Φοβάμαι για τα παιδιά μου, ντρέπομαι όταν μιλούν για το μέλλον, όταν με ρωτούν, γιατί η δουλειά σου δεν σώζει τον πλανήτη;» είπε.

Στο Αράς, στα βόρεια, μεταξύ των διαδηλωτών ήταν και η υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 με τους οικολόγους, Μαρίν Τοντελιέρ.

Ο Ζαν-Πολ Νταλέν, 56 ετών, αγρότης και μέλος του εθνικού γραφείου της Ένωσης για μια Βιώσιμη Γεωργία (Apad) είπε ότι «πρέπει όλοι οι πολίτες να αλλάξουν λίγο ή και πολύ τον τρόπο ζωής τους για να βοηθήσουν να περιοριστούν οι επιπτώσεις στο κλίμα».

«Αυτό το καλοκαίρι περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι πέθαναν στη Γαλλία λόγω του καύσωνα. Και τουλάχιστον 5 εκατομμύρια στρέμματα δάσους κάηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση» υπενθύμισε η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε μια ανάρτησή της προς υποστήριξη των διαδηλωτών.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπούτ πρόκειται να παρουσιάσει στις 30 Σεπτεμβρίου στην κυβέρνηση ένα σχέδιο «εθνικής προσαρμογής» στην κλιματική αλλαγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ