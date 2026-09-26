Συγκινεί ο Θάνος Καληώρας για τη Τζέσυ Παπουτσή: Eίναι πάντα στο μυαλό και στη σκέψη μου, σχεδόν στην καθημερινότητα μου

Με αφορμή τη συμμετοχή στο σίριαλ “Δυο μαύρα πουκάμισα” του MEGA, ο Θάνος Καληώρας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τον δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα αυτή την εβδομάδα.

Ανάμεσα σε πολλά, μάλιστα, ο έμπειρος πρωταγωνιστής μίλησε με τρυφερότητα για την απουσία της συναδέλφου και επί δεκατριών ετών συντρόφου του, Τζέσυ Παπουτσή με την οποία και έχουν αποκτήσει έναν γιο.

Κεφάλαιο “Τζέσυ Παπουτσή”. Συμπορευτήκατε επί δεκατρία χρόνια και φέρατε στον κόσμο ένα παιδί. Τον Ιούλιο συμπληρώθηκαν οκτώ χρόνια από τον θάνατο της και θεωρώ πως όλοι μας αισθανόμαστε το αποτύπωμα που άφησε στη διαδρομή της.

Η Τζέσυ ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός χαρακτήρας, μια ισχυρή προσωπικότητα και πραγματικά έλαμψε όλα αυτά τα χρόνια της πορείας της. Δυστυχώς, έφυγε πολύ νωρίς. Είχε πολύ άδοξο τέλος. Μας έχει αφήσει ολοκληρωτικά το αποτύπωμα της. Τη θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια της απουσίας της.

Δεν μπορείς να είσαι αμέτοχος όσον αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου με τον οποίο έζησες και απέκτησες ένα παιδί. Η Τζέσυ είναι πάντα στο μυαλό μου, στη σκέψη μου και, σε συνάρτηση με τον γιο μας, σχεδόν στην καθημερινότητα μου. Δεν ξεχνιούνται μερικοί άνθρωποι. Παραμένουν πολύ βαθιά στη μνήμη και την καρδιά σου.

Τι αγαπήσατε σε εκείνη;

Αγάπησα την ίδια την Τζέσυ, αυτόν τον χαρακτήρα, την εξωστρέφεια, την αγάπη, τον αυθορμητισμό της. Αποφάσισα να είμαι με αυτό τον άνθρωπο και να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος αγάπησε την Τζέσυ.