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Βάνα Μπάρμπα για Γιώργο Μαζωνάκη: Άδικο να φύγει έχοντας μια κακή υστεροφημία για τα σκοτάδια του, τώρα πήρε τη ρεβάνς

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THESTIVAL TEAM

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Με αφορμή τη συμμετοχή στην καθημερινή σειρά “Μπλε ώρες” του ΣΚΑΪ, η Βάνα Μπάρμπα έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης αυτή την εβδομάδα στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Πως αισθάνεστε που είστε από τις τελευταίες σταρ;

Είναι κατάρα (γέλια). Θα βγουν νέα αστέρια. Βλέπω τα νέα κορίτσια και σκέφτομαι ότι εμείς κάπως έτσι ήμασταν, αλλά σε άλλη εποχή. Ίσως είχαμε άλλες ευκαιρίες. Δεν ξέρω τι είμαι και τι δεν είμαι. Έχω πάντως μια μεγάλη πορεία 40 χρόνων. Από ταινίες μέχρι Όσκαρ. Αισθάνομαι γεμάτη, γι’ αυτό δεν κάνω όνειρα. με γεμίζει το τώρα.

Τι έχετε να πείτε για την τόσο άδικη απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη;

Θέλω να πω ότι ήταν άδικο να φύγει έχοντας μια κακή υστεροφημία για τα σκοτάδια του. Τώρα ο Μαζωνάκης πήρε τη ρεβάνς και όχι μόνο αυτό, αλλά έκανε και πολύ καλό στον κόσμο. Έχει ανοίξει την πόρτα για το τι συμβαίνει στον χώρο της αισθητικής.

Όλοι αυτοί οι κομπογιαννίτες που βγάζουν εκατομμύρια και εκμεταλλεύονται για χρόνια εμάς που φοβόμαστε να γεράσουμε, τροφοδοτώντας μας με ελπίδες… Αν δεν ήταν ο Μαζώ, μπορεί να μην τους μαθαίναμε ποτέ. Ήταν μεγάλη ψυχή. Το κάρμα έγινε ερήμην του.

Βάνα Μπάρμπα

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