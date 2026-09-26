Συγκλονιστικός ο ΠΑΟΚ, νίκησε τον Παναθηναϊκό με buzzer beater του Οσμάν και πέρασε στον τελικό του Super Cup

Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος σε όλο το ματς, ο Παναθηναϊκός το γύρισε στο τελευταίο λεπτό με δύο μεγάλα σουτ αλλά ο Όσμαν μίλησε τελευταίος και εκτέλεσε την πρώην ομάδα του με buzzer beater τρίποντο για το 84-82.

Κακός Παναθηναϊκός – Όσμαν και Αλεξάντερ πήγαν τον ΠΑΟΚ στο +9

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο παιχνίδι με τον Φρανσίσκο να έχει κέφια και τον Γάλλο να μοιράζει 2 ασίστ και με ισάριθμές βολές να διαμορφώνεται το 5-2 στο 2′. O ΠΑΟΚ όμως απάντησε, αρχικά με τον Αλεξάντερ (4π.) και στη συνέχεια με καλάθι και φάουλ του Όσμαν για το 5-8 στο 3′. Ο Καλάθης σέρβιρε στον Αλεξάντερ και ο Φόστερ μετά από κλέψιμο του Έλληνα άσου με τρίποντο πήγε τους Θεσσαλονικείς για πρώτη φορά στο +8 (5-13) στο 4′. Ο Ζοτς κάλεσε τάιμ άουτ κι ανακάτεψε την τράπουλα, όμως οι «πράσινοι» είχαν κολλήσει στην επίθεση και ο Όσμαν (8π.) με αιφνιδιασμό και 2 βολές έκανε το 8-17 στο 6′. Ο Μπάντιο με 4 σερί πόντους έκανε το 12-17 στο 7′, όμως ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φόστερ διαμόρφωσε το 12-20, πριν ο Μήτρου-Λονγκ διαμορφώσει το 14-22 στο 8′. Η ομάδα του Τρινκιέρι έκανε ζημιά και με τα επιθετικά ριμπάουντ (6-0 και συνολικά 11-5), με το δεκάλεπτο να κλείνει στο 15-24.

Βελτίωσε κάπως την άμυνά του το «τριφύλλι» και μείωσε τη διαφορά

Η εκκίνηση στη δεύτερη περίοδο ήταν διαφορετική, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει την πίεση στην άμυνα και τον Φρανσίσκο να μειώνει σε 18-24 στα 50″, με τον Χουάντσο με το πρώτο επιθετικό ριμπάουντ του «τριφυλλιού» στο ματς να κάνει το 20-24. Ο Τρινκιέρι έβαλε αμέσως στο παρκέ τους Όσμαν και Φόστερ, με το πρόβλημα για τον Ζοτς να ακούει στο όνομα Λεσόρ, που έκανε το 3ο του φάουλ στο 13′. Ο Χουγκάζ με τρίποντο από τη γωνία πήγε και πάλι τον ΠΑΟΚ στο +9 (20-29) στο 15′, με τον Παναθηναϊκό να μετράει 8 λάθη για 4 ασίστ. Μπόνγκα και Μπάντιο στο 16′ μείωσαν σε 25-31, με τον Χουάντσο μετά από νέα καλή άμυνα των παικτών του Ομπράντοβιτς να φέρνει τους «πράσινους» σε απόσταση βολής (28-31). Ο Ρογκαβόπουλος με 1/2 βολές στο 17′ έγραψε το 29-31, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει λύσεις και πάλι από τα επιθετικά ριμπάουντ (13-2) και τον Όσμαν στο 18′ να διαμορφώνει το 29-34. Ρογκαβόπουλος και Λεσόρ μείωσαν σε 32-34 στο 19′, με τον Όσμαν (12π.) να γράφει το 34-38 του ημιχρόνου. Χαρακτηριστικό πως τα ριμπάουντ ήταν 25-16 υπέρ του ΠΑΟΚ, με τα επιθετικά να είναι 13-3!

Βρήκε και σκορ και έφερε το ματς τούμπα ο Παναθηναϊκός

Ο Ταϊρί με την έναρξη της τρίτης περιόδου έκανε το 34-40, με τον Αμερικανό άσο όμως στο 23′ να κάνει το 4ο του φάουλ και να κάθεται στον πάγκο. Ο Μπόνγκα μείωσε σε 39-43, με τον Φρανσίσκο στο 24′ να γράφει το 41-43. Ο Γιαμπουσέλε με δύσκολη προσπάθεια ισοφάρισε σε 43-43 και το παιχνίδι έγινε… αίμα κι άμμος! Ο Μουρ με δύο σερί καλάθια έκανε το 43-47 στο 26′, με τον Μπόνγκα να κάνει στη συνέχεια κι αυτός το 4ο φάουλ του και να κάθεται στον πάγκο. Ο Χάντζινς με δύσκολο τρίποντο στο 27′ έγραψε το 44-50, με τον Μπάντιο να απαντά άμεσα με τον ίδιο τρόπο για το 47-50. Ο Χουάντσο στο 28′ με απίθανο σουτ από την περιφέρεια ισοφάρισε σε 50-50, με τον Φόστερ στο 29′ με 1/2 βολές να διαμορφώνει το 53-55 και να παίρνει παράλληλα το 4ο φάουλ του Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ μαζί με τον Ρογκαβόπουλο έφεραν στο 30′ τον Παναθηναϊκό μπροστά μετά από ώρα με 58-55, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Ρογκαβόπουλος με την εκκίνηση της τέταρτης περιόδου έγραψε το 60-55, με τον Φόστερ με τρίποντο στο 32′ να μειώνει σε 61-60 στο 32′. Ο Αμερικανός άσος (12π.) πήρε πρωτοβουλίες κι έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 61-62 στον αιφνιδιασμό, με τον Φρανσίσκο να απαντά στο 33′ για το 63-62. Ο Αλεξάντερ με καλάθι και φάουλ έκανε το 63-65, με τον ψηλό του ΠΑΟΚ με 4 σερί πόντους να γράφει το 63-67 στο 34′. Ο Λεσόρ στο 35′ μείωσε σε 67-69, με τον Γάλλο σέντερ με κάρφωμα στο 36′ να διαμορφώνει το 69-70. Ο Ταϊρί όμως απάντησε με τρελό τρίποντο για το 69-73, με τον Ταϊρί στο 36′ να αποβάλλεται με 5 φάουλ. Ο Καλάθης στο 37′ έκανε το 69-75, με τον Φρανσίσκο (11π.) να απαντά για το 71-75 και τον Γάλλο γκαρντ στο 38′ με 3/3 βολές να μειώνει σε 74-76. Ο Μουρ στο 1:49 για τη λήξη διαμόρφωσε το 74-78, με τους Φρανσίσκο και Λεσόρ στα 1:33 να έχουν 0/3 βολές. Ο Λεσόρ όμως στα 50″ μετά από επιθετικό ριμπάουντ έδωσε ανάσα στον Παναθηναϊκό για το 76-78, με τον Καλάθη με φλότερ στα 25″ να γράφει το 76-80 και να φέρνει τον ΠΑΟΚ ένα βήμα από τη νίκη. Ο Φρανσίσκο στα 22″ με τρίποντο μείωσε σε 79-80, με τον Καλάθη στα 17″ με 1/2 να κάνει το 79-81. Ο Φρανσίσκο με τρίποντο όμως στα 13″ έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό με 82-81, αλλά τον Όσμαν να δίνει με τρίποντο τη νίκη στον ΠΑΟΚ με 82-84 με buzzer beater!

Τα δεκάλεπτα: 15-24, 34-38, 58-55, 82-84

Πηγή: sdna.gr