Τραμπ: Ενέκρινα νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ότι ενέκρινε νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων τα οποία τερματίζουν το υποχρεωτικό πλαίσιο που είχε επιβάλει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά οχήματα.

«Αυτά τα νέα πρότυπα θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη από την κατασκευή αυτοκινήτων στην Αμερική. Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες (δολάρια) για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο», υποστήριξε ο Τραμπ.

Τον περασμένο μήνα η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε ότι επρόκειτο να ανακοινώσει σύντομα νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, ανατρέποντας την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης που επιδίωκε να υποχρεώσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν οχήματα χαμηλής κατανάλωσης καυσίμου.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρησε να ωθήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να κατασκευάζουν περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα ώστε να ανταποκριθούν στα νέα πρότυπά της για την απόδοση των καυσίμων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ