Γκιλφόιλ για την τραγωδία στην Πλάκα: Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες των θυμάτων

Τη θλίψη της για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα, εξέφρασε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τονίζοντας ότι η αμερικανική πρεσβεία παρέχει προξενική υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή της, η κυρία Γκιλφόιλ ανέφερε ότι πληροφορήθηκε με «βαθιά θλίψη» τον θάνατο των τεσσάρων Αμερικανών: «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν σε αυτό το φρικτό περιστατικό» ανέφερε και πρόσθεσε: «Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε επίσης την εκτίμησή της προς τους Έλληνες διασώστες που, όπως σημείωσε, εργάστηκαν ακούραστα στο σημείο της τραγωδίας.

Δείτε την ανάρτησή της:

I am deeply saddened to learn of the death of four American citizens in yesterday’s explosion in central Athens. My thoughts and prayers are with the families and the loved ones of those killed and injured in this horrific incident. Our hearts are with them during this difficult… pic.twitter.com/DffTSG1qEv September 26, 2026

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών πολιτών κατά τη χθεσινή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι μαζί με τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων και των τραυματιών αυτού του φρικτού συμβάντος. Οι καρδιές μας είναι μαζί τους σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκφράζω την βαθύτατη εκτίμησή μου προς τους Έλληνες διασώστες που εργάστηκαν ακούραστα στον τόπο του συμβάντος. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ παρέχει προξενική βοήθεια και υποστήριξη στις οικογένειες των θυμάτων».