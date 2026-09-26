ΕΛ.Α.Σ. για τραγωδία στην Πλάκα: Πλήρης και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης – Να εξεταστεί το πλαίσιο ασφάλειας και ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων

Τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια των έξι ζωών στην Πλάκα, εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μέσω κοινής ανακοίνωσης των Τομέων Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Στεγαστικής Πολιτικής και Τουρισμού του κόμματος. Ενώ, ταυτόχρονα, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θυμάτων, καθώς και την ευγνωμοσύνη της στους πυροσβέστες, στα στελέχη της ΕΜΑΚ και σε όλες τις δυνάμεις που συμμετείχαν σε αυτή τη δύσκολη επιχείρηση.

«Απαιτούνται άμεσοι και ολοκληρωμένοι έλεγχοι της στατικής επάρκειας των γειτονικών κτιρίων, καθώς και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των επαγγελματιών που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες ή στις επιχειρήσεις τους», ζητά επίσης.

Ενώ αξιολογεί ως «ιδιαίτερα σοβαρή» την αποκάλυψη ότι, «ήδη από τις 5 Οκτωβρίου 2025, η Κίνηση Κατοίκων Πλάκας είχε απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, προειδοποιώντας για τους κινδύνους μιας έκτακτης κατάστασης από διαρροή αερίου, βραχυκύκλωμα ή άλλη αιτία. Οι κάτοικοι είχαν επισημάνει τις δυσκολίες πρόσβασης και διαφυγής που προκαλούν οι στενοί δρόμοι, τα σταθμευμένα αυτοκίνητα, οι μεικτές χρήσεις και η μεγάλη παρουσία επισκεπτών. Είχαν επίσης ζητήσει τη διενέργεια άσκησης πυρόσβεσης και τον συντονισμό των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η επιστολή έμεινε αναπάντητη.

Η επιστολή αυτή αναδεικνύει ένα σοβαρό θεσμικό έλλειμμα πρόληψης και ετοιμότητας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να εξηγήσουν γιατί δεν υπήρξε ανταπόκριση, αν αξιολογήθηκαν οι κίνδυνοι που είχαν επισημανθεί και γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η άσκηση πυρόσβεσης που είχε ζητηθεί».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Συμπαράταξης, απαιτείται επίσης «πλήρης και διαφανής διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης και τα πορίσματά της πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης, ελέγχου και ασφάλειας. Ανεξάρτητα, όμως, από το τι θα δείξει η έρευνα, η τραγωδία της Λυσικράτους αναδεικνύει την ανάγκη να εξεταστεί με σαφήνεια το πλαίσιο ασφάλειας και ελέγχου των τουριστικών καταλυμάτων, ιδιαίτερα σε παλαιά κτίρια και πυκνοδομημένες περιοχές του ιστορικού κέντρου, όπου συνυπάρχουν επισκέπτες, μόνιμοι κάτοικοι και επαγγελματικές χρήσεις.

Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να παρουσιάσουν στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται, τις προδιαγραφές που εφαρμόζονται, καθώς και για τον αν, πότε και από ποια αρμόδια αρχή είχε ελεγχθεί το συγκεκριμένο κατάλυμα. Η ασφάλεια επισκεπτών και κατοίκων πρέπει να αποτελεί κοινή και αυτονόητη προτεραιότητα», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.