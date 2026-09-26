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Πυρκαγιά σε ισόγεια μονοκατοικία στην Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο με εγκαύματα ο ιδιοκτήτης

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ισόγεια μονοκατοικία στην περιοχή Καφαλομάντουκο της Κέρκυρας.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς ο χώρος της κουζίνας, ενώ υπέστη μερικές ζημιές και η κεραμοσκεπή του κτιρίου.

Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος έφερε εγκαύματα, παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες από τον Α’ Πυροσβεστικό Σταθμό Κέρκυρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κέρκυρα

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