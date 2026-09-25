Δούκας για την Πλάκα: Απίστευτη καταστροφή, από εκτεταμένη διαρροή πιθανόν η έκρηξη

Στο σημείο όπου κατέρρευσε κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, μετά την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί, μετέβησαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μιλώντας από το σημείο της επιχείρησης, ο κ. Δούκας ανέφερε ότι έξι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ υπογράμμισε πως οι έρευνες για τον εντοπισμό τους θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

«Συνεχίζονται οι εργασίες, είναι εδώ όλα τα μηχανήματα, θα είναι ολονύχτια η προσπάθεια. Ήρθε και ο υπουργός. Είναι εδώ η Πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, είναι όλα τα συνεργεία του δήμου εδώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε τις ώρες ως ιδιαίτερα δύσκολες, σημειώνοντας ότι κατά τη διάρκεια των ερευνών οι διασώστες σταματούν όποτε χρειάζεται τις εργασίες, προκειμένου να ακούσουν τυχόν ήχο κάτω από τα συντρίμμια.

«Συνδράμουμε. Είναι δύσκολες οι ώρες. Σταματάμε όποτε χρειάζεται αφωνία για να δούμε αν υπάρξει κάποιος ήχος που σημαίνει ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει. Είναι ώρες αγωνίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο νεότερο για τους έξι αγνοούμενους», ανέφερε.

«Τρομακτική και πρωτοφανής η έκρηξη»

Αναφερόμενος στα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας σημείωσε ότι υπάρχουν ήδη κάποια πρώτα στοιχεία, ωστόσο, όπως τόνισε, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί ο εντοπισμός των αγνοουμένων.

«Υπάρχουν ήδη αρκετά πρώτα στοιχεία, όμως η μεγάλη μάχη αυτή τη στιγμή είναι στον εντοπισμό», είπε, χαρακτηρίζοντας την έκρηξη «τρομακτική» και «πρωτοφανή» ως προς την ισχύ της.

Όπως ανέφερε, η έκρηξη φαίνεται να έχει προκαλέσει ιδιαίτερα εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τμήμα του κτιρίου, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι να προκλήθηκε από «εκτεταμένη διαρροή».

Σοβαρές ζημιές και στα γειτονικά κτίρια

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση και στα παρακείμενα κτίρια, σημείωσε ο δήμαρχος Αθηναίων. Όπως είπε, τα δύο όμορα κτίρια έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι για να διαπιστωθεί εάν μπορούν να παραμείνουν όρθια ή εάν θα χρειαστεί να κατεδαφιστούν.

«Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για να δούμε αν μπορούν να σταθούν ή αν πρέπει κι αυτά να κατεδαφιστούν. Επίσης τα απέναντι δύο τρία κτίρια είναι επίσης σε δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.

Περιγράφοντας το μέγεθος της καταστροφής, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι το ωστικό κύμα επηρέασε ολόκληρη την περιοχή.

«Η ζημιά είναι σε όλο τον δρόμο και στον πίσω δρόμο και το ωστικό κύμα έχει φτάσει μέχρι το πεζοδρόμιο μπροστά. Μιλάμε για μια απίστευτη καταστροφή», υπογράμμισε.