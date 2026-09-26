Ουκρανία- Ρωσία: Τουλάχιστον 11 νεκροί σε πλήγματα στις δύο χώρες

Ρωσικά και ουκρανικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 11 άνθρωποι σε Ουκρανία και Ρωσία, έγινε σήμερα γνωστό από τις τοπικές αρχές, με τη Μόσχα και το Κίεβο να έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους τελευταίους μήνες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε πως δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Ζαπορίζια, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι αρχές του Σούμι ανακοίνωσαν από την πλευρά τους πως άλλοι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτήν την πόλη στο βορειοανατολικό τμήμα, κοντά στη Ρωσία, κατά τη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής μέρα μεσημέρι, η οποία προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό έξι ανθρώπων, μεταξύ τους ένα κοριτσάκι ηλικίας ενάμιση έτους.

Στο Κίεβο, μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μιας πολυκατοικίας είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, την επομένη πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα με επτά νεκρούς.

Στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε μια επίθεση ουκρανικού ντρόουν εναντίον μιας επιχείρησης, ενώ τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε άλλα ουκρανικά πλήγματα στο τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, έγινε σήμερα γνωστό από τον τοπικό υπεύθυνο που έχει ορίσει η Μόσχα Εβγκένι Μπαλίτσκι.

Η «πτώση συντριμμιών ουκρανικών ντρόουν» είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο στην περιφέρεια Κρασνοντάρ, στη νοτιοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που προσέθεσαν πως αυτή η επίθεση προκάλεσε μια πυρκαγιά σε μια «επιχείρηση», η οποία κατασβήστηκε.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως το Κίεβο έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Κρασνοντάρ και μία εγκατάσταση «ανεφοδιασμού των δυνάμεων κατοχής» στη γειτονική περιφέρεια Ροστόφ.

Στο Κίεβο, η Αναστασία Γκριγκόροβιτς, που διαμένει σε ένα κτίριο το οποίο επλήγη από τις σημερινές επιθέσεις, είπε πως ξύπνησε νωρίς το πρωί «διότι τα τζάμια ενός παραθύρου έπεσαν πάνω μας».

«Είναι θαύμα που δεν τραυματιστήκαμε», δήλωσε η 54χρονη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ