MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ζήσης Μούσιος: Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ήθελαν να γίνουν παρουσιαστές και ήταν το όνειρο τους, δεν είμαι ένας από αυτούς

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Με αφορμή τη νέα εκπομπή MEGA Non Stop στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, ο Ζήσης Μούσιος παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη συνάδελφο του, Πολυξένη Καραμίχα.

Μεταξύ άλλων, ο έμπειρος δημοσιογράφος μίλησε για το κομμάτι της παρουσίασης αλλά και για εκείνο του ανταγωνισμού που υπάρχει διαχρονικά στον χώρο της τηλεόρασης.

Το τελευταίο διάστημα, όλο και περισσότερα κανάλια εμπιστεύονται ρεπόρτερ στην παρουσίαση, ενώ παλαιότερα οι παρουσιαστές είχαν έναν πολύ ξεκάθαρο ρόλο. Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει;

Νομίζω ότι κατάλαβαν πως όλοι όσοι δουλεύουν έξω αποκτούν εμπειρία, την οποία μπορούν να μεταφέρουν και σε μια διαδικασία παρουσίασης. Υπάρχουν άνθρωποι που πάντα ήθελαν να γίνουν παρουσιαστές και ήταν το όνειρο τους. Εγώ δεν είμαι ένας από αυτούς.

Το ότι μου δίνεται η ευκαιρία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στον δρόμο και κλήθηκαν να φύγουν και να δώσουν συγκεκριμένες ευκαιρίες μπορούν να προσφέρουν πολλά.

Τον ανταγωνισμό πως τον βλέπεις;

Τους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια ζώνη τους σέβομαι. Άλλωστε με τους περισσότερους έχουμε βρεθεί μαζί στα πεζοδρόμια, στο ρεπορτάζ, έχουμε ζήσει δύσκολες καταστάσεις, έχουμε ταξιδέψει μαζί, έχουμε καθίσει σε διπλανά γραφεία. Δεν υπάρχει κανένας φόβος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Ρόμπινσον-Ερλ: “Καταπληκτικός ο Σπανούλης- Εύκολη απόφαση ο Άρης”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις διακινητών μεταναστών – Ο ένας προσπάθησε να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο και εγκλωβίστηκε στον Άγιο Βασίλειο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Διαφήμιζε στο διαδίκτυο σκεύασμα για την “αλλοίωση” των αποτελεσμάτων των αλκοτέστ – Δικογραφία σε βάρος 59χρονου

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν μου λείπει ιδιαίτερα η τηλεόραση, έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 50 λεπτά πριν

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Γεραπετρίτης από ΟΗΕ: Η Ελλάδα ενίσχυσε το διπλωματικό της αποτύπωμα