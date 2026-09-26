Τζόλης: Να είμαστε συγκεντρωμένοι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες – Βοηθάει πως είμαστε καιρό μαζί

Η Εθνική ποδοσφαίρου έχει “λαμπερή” και δύσκολη αποστολή στην έδρα της Γερμανίας, για τη 2η αγωνιστική στο Nations League. Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του ματς στην “WWK Arena” του Άουγκσμπουργκ αναφέρθηκε στην επιθετική λειτουργία της Εθνικής ποδοσφαίρου, στις ευκαιρίες που χάθηκαν απέναντι στη Σερβία, αλλά και στην ποιότητα και την εξέλιξη της ομάδας.

Επίσης, ο Χρήστος Τζόλης σχολίασε τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ σχετικά με την επιθετική ποιότητα της Εθνικής ποδοσφαίρου, τονίζοντας πως το παιχνίδι δεν κρίνεται μόνο στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου.

Όσον αφορά, το αν υπήρχε άγχος πριν από την αναμέτρηση με τη Σερβία, ο Τζόλης ξεκαθάρισε πως η ομάδα προσέγγισε το παιχνίδι με στόχο να παρουσιάσει το δικό της αγωνιστικό πρόσωπο, ενώ στάθηκε στις ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν.

Ο Έλληνας εξτρέμ μίλησε:

Για τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ: «Σίγουρα είναι καλά αυτά που είπε ο αντίπαλος προπονητής, αλλά δεν θέλω να εστιάσω μόνο στην επίθεση. Η επίθεση ξεκινάει από πίσω, από το build-up και τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Εμείς πρέπει να ολοκληρώνουμε σωστά τις φάσεις μας».

Για το εάν υπήρχε άγχος πριν τη Σερβία: «Δεν υπήρχε άγχος πριν από τη Σερβία. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε. Το παιχνίδι με τη Γερμανία είναι πολύ υψηλού επιπέδου και πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας, γιατί απέναντι στη Σερβία χάσαμε κάποιες σημαντικές. Παράλληλα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι και στο αμυντικό κομμάτι».

Για την ποιότητα της Εθνικής: «Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην Εθνική και είμαστε μαζί αρκετά χρόνια. Αυτό μας βοηθάει, όπως μας βοηθάει και η συνεργασία με τον προπονητή, γιατί γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλο αυτό βελτιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που εξελισσόμαστε και θέλουμε να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο».