Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για ιστιοφόρο που έχει προσαράξει στην Αγία Τριάδα
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THESTIVAL TEAM
Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό για ιστιοφόρο σκάφος το οποίο προσάραξε σε αμμώδη βυθό στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Τριάδας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για επαγγελματικό ιστιοφόρο ελληνικής σημαίας στο οποίο επιβαίνουν δύο Γερμανοί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Στο σημείο σπεύδει πλωτό περιπολικό του Λιμενικού για την περισυλλογή των δυο Γερμανών. Στην περιοχή πνέον βόρειοι άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.
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