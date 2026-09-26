MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Άντζυ Ανδριτσοπούλου: Το My Style Rocks δεν ήταν για μένα, δεν ζύγισα σωστά την επιλογή

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η Άντζυ Ανδριτσοπούλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου.

Μεταξύ άλλων, δε, το γνωστό μοντέλο αναφέρθηκε στην πολύ σύντομη συμμετοχή που είχε σε προηγούμενο κύκλο του ριάλιτι μόδας “My Style Rocks” εξηγώντας γιατί μετανιώνει σήμερα γι’ αυτήν.

Πως καταφέρνεις να παραμένεις παρούσα στη showbiz, χωρίς να έχεις ανάγκη να βρίσκεσαι καθημερινά στην τηλεόραση;

Δεν έχω ανάγκη να βρίσκομαι καθημερινά στην τηλεόραση, αλλά εννοείται πως θα επέστρεφα με μεγάλη χαρά, αν υπήρχε μια πρόταση που πραγματικά θα μου ταίριαζε. Έχω πείρα και άποψη, όλα αυτά που έχουν αποκτηθεί μέσα από πολλά χρόνια δουλειάς στον χώρο.

Σήμερα, παραμένω ενεργή στη showbiz κυρίως μέσα από τα social media, έχοντας δημιουργήσει τη δική μου κοινότητα.

Το My Style Rocks το έχεις χαρακτηρίσει λάθος επιλογή. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να το μετανιώσεις;

Το My Style Rocks απλώς δεν ήταν για μένα. Δεν ζύγισα σωστά την επιλογή. Εγώ δεν είχα ανάγκη να γίνω γνωστή, ήθελα να κάνω περισσότερο γνωστά τα κοσμήματα και την εταιρία μου. Βρέθηκα, όμως, σε ίντριγκες και καταστάσεις που δεν μου ταίριαζαν καθόλου.

Γι’ αυτό και έμεινα μόνο μια εβδομάδα. Ίσως έπρεπε να είχα διαφορετικό ρόλο και όχι αυτόν της διαγωνιζομένης. Σε αυτό, βέβαια, φταίω εγώ, γιατί ήταν επιλογή μου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΝΔ για Παύλο Μπακογιάννη: Οι ιδέες και η πολιτική του παρακαταθήκη είναι παρούσες και μας εμπνέουν

MEDIA NEWS 9 ώρες πριν

Η Ναταλία Γερμανού έκανε πρεμιέρα για 9η σεζόν με το “Καλύτερα δε γίνεται”: Οι καρδιές μας είναι ανοικτές και τα πρόσωπά μας πεντακάθαρα

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Φοίβος Δεληβοριάς για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν ήταν το καλό ή το παιδί που υπακούει, τους ανησυχούσε τους ανθρώπους της νύχτας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 15 ώρες πριν

Επίδομα παιδιού: Πότε καταβάλλεται η τέταρτη δόση – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Σήμερα και αύριο ο 3ος Νυχτερινός Φιλανθρωπικός Κολυμβητικός Αγώνας 12 ωρών και το Τουρνουά Υδατοσφαίρισης Φοίβος Cup

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Δικηγόρος οικογένειας Μαζωνάκη: Είμαι βέβαιος ότι γίνεται προσπάθεια να βγει από το κάδρο ο προφυλακισμένος γιατρός