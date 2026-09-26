Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο- ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στην καφετέρια – “Γάζωσαν” την πρόσοψη με 25 σφαίρες

Στιγμές τρόμου σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου.

Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε πανικό μεταξύ των θαμώνων, ενώ από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Όπως αποτυπώνεται καρέ-καρέ στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα προσέγγισε το κατάστημα την ώρα που στο εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο βρίσκονταν πελάτες. Χωρίς να αποβιβαστεί, ένας από τους επιβαίνοντες έβγαλε το Καλάσνικοφ από το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς την επιχείρηση, γαζώνοντας την πρόσοψη με τουλάχιστον 25 σφαίρες.

Στο βίντεο που προβλήθηκε από το Star καταγράφεται ο πανικός που ακολούθησε, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προστατευτούν από τα πυρά και να αναζητούν τα παιδιά τους μέσα στον χαμό.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, θραύσμα από σφαίρα που εξοστρακίστηκε πέτυχε τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη στη γάμπα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της. Η μητέρα της τη μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θραύσματος. Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.