MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο- ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς στην καφετέρια – “Γάζωσαν” την πρόσοψη με 25 σφαίρες

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στιγμές τρόμου σημειώθηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Παντελεήμονα, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ με πολεμικό τυφέκιο Καλάσνικοφ έξω από καφέ-μπαρ στην οδό Αγορακρίτου.

Η ένοπλη επίθεση προκάλεσε πανικό μεταξύ των θαμώνων, ενώ από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Όπως αποτυπώνεται καρέ-καρέ στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα προσέγγισε το κατάστημα την ώρα που στο εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο βρίσκονταν πελάτες. Χωρίς να αποβιβαστεί, ένας από τους επιβαίνοντες έβγαλε το Καλάσνικοφ από το παράθυρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως προς την επιχείρηση, γαζώνοντας την πρόσοψη με τουλάχιστον 25 σφαίρες.

Στο βίντεο που προβλήθηκε από το Star καταγράφεται ο πανικός που ακολούθησε, με τους θαμώνες να προσπαθούν να προστατευτούν από τα πυρά και να αναζητούν τα παιδιά τους μέσα στον χαμό.

Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, θραύσμα από σφαίρα που εξοστρακίστηκε πέτυχε τη 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη στη γάμπα, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό της. Η μητέρα της τη μετέφερε αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θραύσματος. Η ανήλικη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Συνελήφθησαν δύο διακινητές μεταναστών σε περιοχές της Ξάνθης και της Καβάλας

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Σταμάτης Κραουνάκης: Αυτά που δεν ξέραμε πού ξυπνάμε τα έχουμε περάσει, έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου που μου έμεινε

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Νιόπαντρο ζευγάρι τα δύο από τα θύματα της τραγωδίας στην Πλάκα – Ήταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Γαλλία: Περίπου 600.000 πιστοί παρόντες στη Λειτουργία που θα διεξαχθεί χοροστατούντος του Πάπα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση στον Δ. Κορδελιού – Ευόσμου για την παραβατικότητα ανηλίκων και την κατανάλωση αλκοόλ

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Τάσος Τρύφωνος για την τελευταία συνέντευξη του Μαζωνάκη: “Ένιωθε μόνος του, με πήγε στην πίσω αυλή και μου έδειξε πού είχε θάψει τη σκυλίτσα του”