ΚΑΕ Άρης: Με 500 οπαδούς στην πρεμιέρα της GBL κόντρα στην Καρδίτσα

Η πρεμιέρα του ανανεωμένου Άρη στην Stoiximan GBL πλησιάζει και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ εξασφάλισε 500 εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καρδίτσα (03/10), στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης:

«Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL πλησιάζει και θα βρει τον ΑΡΗ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Καρδίτσα Ιαπωνική, το Σάββατο 03/10, στις 17:30, στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ενημερώνει ότι έλαβε 500 εισιτήρια για την αναμέτρηση με τη θεσσαλική ομάδα, για τις θύρες ED και EU του γηπέδου. Οι φίλοι του ΑΡΗ που θέλουν να δουν από κοντά την πρώτη δοκιμασία της ομάδας στο πρωτάθλημα, μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήρια από το παρακάτω link: https://www.ticketmaster.gr/privateSales.html deepLink=731&hash=TGMxWLyX28nzej5uv3qF5tRNfCQ2153493#venueViewID».