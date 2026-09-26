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Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό – “Θέλαμε αυτή η ψυχή να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη τη σεζόν”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ναταλία Γερμανού σήμερα, λίγο μετά την πρεμιέρα του «Καλύτερα δε γίνεται», αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και στην απόφαση τη δική της, αλλά και των ανθρώπων της εκπομπής, να τοποθετηθεί στο πλατό μια φωτογραφία του δημοφιλή τραγουδιστή.

«Όταν ξεκινήσαμε, είδατε στο άνοιγμα ότι σε αυτό το πολύ ωραίο πλατό υπάρχει μια φωτογραφία που το κάνει ακόμα πιο ωραίο», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού πρόσθεσε επίσης: «Θέλαμε αυτή η ψυχή, αυτό το πλάσμα να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη αυτή τη σεζόν… Να είναι εδώ, να είναι μαζί μας, να είναι κομμάτι μας! Είπαμε όλοι μαζί ότι θέλουμε ο Γιώργος φέτος να είναι κομμάτι αυτής της εκπομπής, όπως είναι και κομμάτι δικό σας.

Έχουμε ακούσει πολλά αυτές τις μέρες. Ο Λάκης Γαβαλάς είπε κάτι πολύ σωστό, ότι ο Γιώργος θέλει σεβασμό και ησυχία. Θα συμφωνήσω, βέβαια. Δεν θα κουνήσουμε το δάχτυλο σε καμία εκπομπή. Όποιος νιώθει ότι δικαιούται να μιλήσει, να απαιτήσει ένα κομμάτι, θα το κάνει».

Η Ναταλία Γερμανού, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρώτη της συνάντηση πριν από πάρα πολλά χρόνια με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Γιώργος Μαζωνάκης Ναταλία Γερμανού

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