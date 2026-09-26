Ηράκλειο: Την Τρίτη απολογείται ο 40χρονος που παρακολουθούσε γυναίκες και είχε εκατοντάδες αρχεία παιδικής πορνογραφίας

Ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο με την κατηγορία των επανειλημμένων σεξουαλικών παρενοχλήσεων γυναικών οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη (29/09).

Ο ίδιος είναι αντιμέτωπος με κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις. Σύμφωνα με το cretalive.gr, τόσο κατά τη σύλληψή του από τους αστυνομικούς όσο και κατά τη μεταφορά του στα δικαστήρια του Ηρακλείου, παρέμεινε ανέκφραστος και με σκοτεινό βλέμμα.

Υπενθυμίζεται πως ο 40χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, με επεισοδιακό τρόπο, τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από το σπίτι 18χρονης στην περιοχή του Μασταμπά. Η σύλληψή του έγινε την ώρα που, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν έξω από την κατοικία της 18χρονης και προχωρούσε σε άσεμνες και χυδαίες πράξεις.

Επίσης, σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για πορνογραφία ανηλίκων, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν ηλεκτρονικά αρχεία, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη οικιακής ειρήνης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, αναμένεται να ζητηθεί από την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του 40χρονου, καθώς η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.