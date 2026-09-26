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Ανθή Βούλγαρη για την απώλεια που την συνέτριψε: “Μου λείπεις τόσο πολύ, θα σε αγαπώ για πάντα”

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THESTIVAL TEAM

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Η Ανθή Βούλγαρη έχασε ξαφνικά το αγαπημένο της άλογο, τον Ιούλιο του 2026.

Το ζώο, με το οποίο η παρουσιάστρια είχε χτίσει μια μοναδική σχέση, παρουσίασε κολικό και υπέκυψε αβοήθητο κάτω από μια ελιά.

Δύο μήνες μετά, η δημοσιογράφος εξωτερίκευσε τη θλίψη της για την απώλεια, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. Ο «Dream», όπως τον έλεγε, ήταν ένας απ’ τους καλύτερους φίλους και ένα σταθερό καταφύγιο για την ίδια.

Ήταν το πρώτο άλογο που απέκτησε η Ανθή Βούλγαρη και η αφορμή για να αγαπήσει την ιππασία. Ο θάνατός του πήρε στη συνέχεια και μία διαφορετική διάσταση. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε δημόσια ότι, όταν η κατάσταση του «Dream» έγινε κρίσιμη, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε διαθέσιμη στελεχωμένη κλινική ιπποειδών στην Αττική στην οποία θα μπορούσε να μεταφερθεί.

«Έφυγε κάτω από μία ελιά αβοήθητο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Την επόμενη ημέρα εμφανίστηκε εμφανώς φορτισμένη, εξηγώντας ότι ο «Dream» ήταν καλά, είχαν παίξει και προπονηθεί μαζί και μόλις περίπου δύο ώρες αργότερα ενημερώθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Περίπου δύο μήνες μετά την απώλεια, η δημοσιογράφος δημοσίευσε μια φωτογραφία από τις κοινές τους στιγμές στην ιππασία. «Μου λείπεις τοοοσο πολύ! Θα σε αγαπώ για πάντα #dream», έγραψε για να εκφράσει τη βαθιά της θλίψη.

Η Ανθή Βούλγαρη ασχολείται συστηματικά με την ιππική δεξιοτεχνία (dressage) και μάλιστα διατηρεί τον Ιππικό Όμιλο Μεσογείων μαζί με την κουμπάρα και συνέταιρό της.

Ανθή Βούλγαρη

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