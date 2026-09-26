Η Δανάη Μπάρκα ξέχασε να δηλώσει τον γάμο της στο ληξιαρχείο: “Πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας”

Τον γάμο της ξέχασε να δηλώσει στο ληξιαρχείο η Δανάη Μπάρκα, κάνοντας γνωστό πως μαζί με τον σύζυγό της πλήρωσαν το σχετικό πρόστιμο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε η ηθοποιός και παρουσιάστρια την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, μοιράστηκε μία εκκρεμότητα που προέκυψε μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση και χρειάστηκε να τακτοποιήσει λίγους μήνες μετά την τελετή στη Μεσσηνία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο και μέσα στις υποχρεώσεις που ακολούθησαν τον γάμο, παρέλειψαν να καταθέσουν εγκαίρως το απαραίτητο έγγραφο για την επίσημη καταχώριση της ληξιαρχικής πράξης γάμου, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να διευθετήσουν την εκκρεμότητα εκ των υστέρων.

Η Δανάη Μπάρκα τράβηξε βίντεο από τη διαδρομή μαζί με τον σύζυγό της προς το ΚΕΠ, αντιμετωπίζοντας το περιστατικό με χιούμορ.

Αναφερόμενη στον λόγο για τον οποίο κατευθύνονταν εκεί, η παρουσιάστρια και ηθοποιός είπε: «Θα σας πω τώρα πού πάμε. Πάμε στα ΚΕΠ, διότι χρωστάμε ένα χαρτί του γάμου και πάμε να πληρώσουμε το πρόστιμό μας».

Στη συνέχεια, εξήγησε στους ακολούθους της: «Ναι, έχει και πρόστιμο, γιατί έπρεπε μετά τον γάμο να πάμε αυτό το χαρτί. Εμείς δεν το πήγαμε ποτέ φυσικά, φαντάζομαι μπορείτε να το αντιληφθείτε, και τώρα πάμε το χαρτί για να είμαστε επίσημα παντρεμένοι, μέχρι τώρα δεν ήμασταν».

Το ζευγάρι, μάλιστα, πήρε μαζί του στο ΚΕΠ και δίπλες για κέρασμα. Ο Φάνης Μπότσης σχολίασε με χιούμορ την καθυστέρηση, αποδίδοντάς την στο γεγονός ότι δεν είχαν βρει μέχρι τότε δίπλες. Αφού ολοκλήρωσαν τη διαδικασία, η Δανάη Μπάρκα δήλωσε με ενθουσιασμό ότι η εκκρεμότητα είχε πλέον διευθετηθεί: «Τώρα παντρευτήκαμε. Είναι γεγονός. Είμαστε και επίσημα παντρεμένοι» είπε.

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