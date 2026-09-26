Έκρηξη στην Πλάκα: Τη Δευτέρα αναλυτικοί έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτηρίων

Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου στην Πλάκα, καθώς και την προσπάθεια των συνεργείων να απομακρύνουν με ασφάλεια τα μπάζα, περιέγραψε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικογιάννης.

Όπως ανέφερε, από το σημείο του συμβάντος, ο Δήμος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο χώρο των συντριμμιών, έχοντας διαθέσει προσωπικό, μηχανήματα έργου και ειδικά συνεργεία, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο της Πυροσβεστικής. Σημείωσε ότι ήδη από την πρώτη ημέρα κινητοποιήθηκαν η Δημοτική Αστυνομία και οι υπηρεσίες καθαριότητας, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πτήσεις drones για την αποτίμηση της κατάστασης.

Από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία που διέθεσε ο Δήμος επιχειρούν αδιάκοπα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τη χρήση προβολέων και γεννητριών, ώστε να διευκολυνθεί παράλληλα και η επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Γραμματικογιάννης πρόσθεσε ότι η απομάκρυνση των μπάζων δεν αποτελούσε μια συμβατική διαδικασία, καθώς οι διασώστες έπρεπε να κατέβουν σταδιακά σε μεγαλύτερο βάθος, χωρίς να προκληθεί επιπλέον αστάθεια στο ήδη σοβαρά κατεστραμμένο κτίριο ή στα γειτονικά ακίνητα.

Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων περιέγραψε την επιχείρηση ως μια διαδικασία που απαιτεί εξαιρετικά προσεκτικούς χειρισμούς και για τον λόγο αυτό επιστρατεύθηκαν ειδικά συνεργεία και μηχανήματα που μπορούν να πραγματοποιούν εργασίες «αδιατάρακτης κοπής», ώστε να απομακρύνονται τμήματα της κατασκευής με όσο το δυνατόν μικρότερες επιβαρύνσεις για τα παρακείμενα κτίρια.

«Πρόκειται για μια αργή αλλά απολύτως ελεγχόμενη διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται σε συνεχή συνεννόηση και υπό τις οδηγίες της Πυροσβεστικής», πρόσθεσε.

Σχετικά με την κατάσταση των δύο κτιρίων που βρίσκονται εκατέρωθεν του κατεστραμμένου νεοκλασικού, ο αντιδήμαρχος είπε ότι έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, ενώ η παλαιότητά τους αυξάνει την ανάγκη για λεπτομερή έλεγχο της στατικότητάς τους.

Όπως ανέφερε ο κ. Γραμματικογιάννης, τα δύο κτίρια δεν είναι αυτή τη στιγμή κατοικήσιμα, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των σοβαρών βλαβών που έχουν υποστεί. Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των γειτονικών κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων βρέθηκε από χθες στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα συντρίμμια.

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της ισχυρής έκρηξης, ο αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το εξωτερικό δίκτυο φυσικού αερίου.

«Δεν έχει να κάνει με το εξωτερικό δίκτυο. Προφανώς εδώ έχουμε αστοχία στην κατασκευή του δικτύου στο εσωτερικό του κτιρίου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παραμένει υπό διερεύνηση το τι ακριβώς συνέβη και αν είχαν προηγηθεί εργασίες στο κτίριο τις προηγούμενες ημέρες.

Τέλος, τα ακριβή αίτια της έκρηξης αναμένεται να προσδιοριστούν από τις αρμόδιες αρχές και τους ειδικούς που εξετάζουν τα στοιχεία από το σημείο του συμβάντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ