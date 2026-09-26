Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας οι διαιτητές του δεύτερου ημιτελικού του Super Cup
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THESTIVAL TEAM
Οι διαιτητές Τηγάνης, Τσιμπούρης και Πιτσίλκας ορίστηκαν να διευθύνουν το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Super Cup, με την ΕΟΚ να αποκαλύπτει τα ονόματά τους λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ του αγώνα.
Υπενθυμίζεται ότι το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί απόψε στις 21:00 στο κλειστό “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου και ο νικητής θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον τελικό του Super Cup του μπάσκετ.
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