Σοκαριστικό περιστατικό στην Καστοριά: Αυτοκίνητο “προσγειώθηκε” σε αυλή σπιτιού – Δείτε βίντεο

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Παραλία της Καστοριάς, στην περιοχή Απόζαρι, όταν μια οδηγός, κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη, «τρελή» πορεία και «προσγειώθηκε» σε αυλή σπιτιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTnews, το όχημα βγήκε εκτός δρόμου και πραγματοποίησε πορεία περίπου 100 μέτρων στο κενό, καταλήγοντας με σφοδρότητα μέσα στην αυλή μιας μονοκατοικίας. Το συμβάν θα μπορούσε να είχε μετατραπεί σε ανείπωτη τραγωδία, καθώς στο σημείο όπου προσγειώθηκε το όχημα συνήθως βρίσκεται η ιδιοκτήτρια του σπιτιού μαζί με το εννιάχρονο παιδί της. Ωστόσο, η σύμπτωση στάθηκε σωτήρια: Η γυναίκα είχε σήμερα τα γενέθλιά της και βρισκόταν εντός της οικίας. Το γεγονός αυτό κράτησε τόσο την ίδια όσο και το μικρό παιδί μακριά από τον εξωτερικό χώρο, γλιτώνοντάς τους κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ:

Η 39χρονη οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε κατά τη σφοδρή πρόσκρουση και παρέμεινε εγκλωβισμένη μέχρι την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της, αν και βρίσκεται σε κατάσταση ισχυρού σοκ.

Στην περιοχή βρίσκονται δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την απώλεια ελέγχου. Την ίδια ώρα, οι αρχές αντιμετωπίζουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο όσον αφορά την απομάκρυνση του αυτοκινήτου. Το όχημα έχει σφηνωθεί βαθιά μέσα στον προαύλιο χώρο και, λόγω της έντονης κατηφορικής κλίσης της περιοχής, είναι ακινητοποιημένο σε δύσβατο σημείο. Αυτή τη στιγμή γίνονται ενέργειες για τον εντοπισμό και τη συνδρομή ειδικού γερανού, ο οποίος θα μπορέσει να προσεγγίσει και να ανελκύσει το αυτοκίνητο από την αυλή.