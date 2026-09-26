Γιοβάνοβιτς: Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στα λάθη που πρέπει να περιορίσει η Εθνική απέναντι στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας τη σημασία των τοποθετήσεων και της ανασταλτικής λειτουργίας.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός εξήγησε πως το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, με τις ομάδες υψηλού επιπέδου να έχουν μεγαλύτερη ικανότητα να τα τιμωρούν. Ο ίδιος χαρακτήρισε θετική την εικόνα της Ελλάδας στη Σερβία, τόνισε όμως πως υπάρχουν στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση.

Παράλληλα, ο Γιοβάνοβιτς υπογράμμισε ότι η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική και για αυτό η Εθνική δεν θα πρέπει να επαναλάβει ορισμένες από τις αδυναμίες που παρουσίασε στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάποιες φορές ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύεται, κάποιες όχι. Όταν είναι υψηλού επιπέδου, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα εκμεταλλευτεί. Το παιχνίδι μας στη Σερβία είχε πολλά θετικά, αλλά πρέπει να διορθώσουμε πράγματα.

Η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη που κάναμε στο Βελιγράδι. Οι λίγες προπονήσεις δεν δίνουν τη δυνατότητα, αλλά είμαστε αρκετό καιρό μαζί, ώστε οι παίκτες αντιλαμβάνονται πράγματα για την ανασταλτική λειτουργία, τις αποστάσεις των γραμμών, το κόντρα πρέσινγκ. Λίγο παραπάνω προσοχή χρειάζεται».

Για το τι πρέπει να βελτιώσει η Εθνική:

«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών. Κάποιες φορές ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύεται, κάποιες όχι. Όταν είναι υψηλού επιπέδου, έχει περισσότερες πιθανότητες να τα εκμεταλλευτεί. Το παιχνίδι μας στη Σερβία είχε πολλά θετικά, αλλά πρέπει να διορθώσουμε πράγματα.

Η ποιότητα της Γερμανίας και της Ολλανδίας είναι διαφορετική και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη που κάναμε στο Βελιγράδι. Οι λίγες προπονήσεις δεν δίνουν τη δυνατότητα, αλλά είμαστε αρκετό καιρό μαζί, ώστε οι παίκτες αντιλαμβάνονται πράγματα για την ανασταλτική λειτουργία, τις αποστάσεις των γραμμών, το κόντρα πρέσινγκ. Λίγο παραπάνω προσοχή χρειάζεται».

Πηγή: sport-fm.gr