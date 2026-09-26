Γιώργος Γεροντιδάκης: Αν δεν έχεις κάνει καλή προπόνηση, θα αρχίσεις να τσινάς με αυτό που σου λένε στην κριτική

Για τη σχέση που διατηρεί με την κριτική μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Γεροντιδάκης στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Παράλληλα, ο πρωταγωνιστής της σειράς εποχής “Κρίνο και αγκάθι” στον ΑΝΤ1 μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να διαχειρίζεται τα σχόλια στα social media.

Είσαι ανεκτικός στη σκληρή κριτική;

Εγώ πιστεύω πολύ στην προπόνηση. Αν έχεις κάνει καλή προπόνηση, το αποτέλεσμα θα βγει. Αν δεν έχεις κάνει, θα αρχίσεις να τσινάς με αυτό που σου λένε. Θεωρώ ότι έχουμε κάνει καλή προπόνηση και νομίζω ότι οποιαδήποτε κριτική θα μας διαμορφώσει ακόμη περισσότερο.

Τα σχόλια στα social media τα παρακολουθείς;

Είμαστε όλοι με ένα κινητό στο χέρι και – καλώς ή κακώς – θέλουμε η δουλειά μας να πηγαίνει καλά. Δεν θα πω ότι δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω τι γράφουν.

Όσοι γράφουν στα social media, κάτι θέλουν να μοιραστούν μαζί σου. Οπότε, όπως στο θέατρο ακούς τη γνώμη των θεατών, έτσι πρέπει να κάνει και εδώ.