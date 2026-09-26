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Άννα Βίσση: Αποθέωση στο ΟΑΚΑ από δεκάδες χιλιάδες θεατές – Ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το “Αιγαίο” – Δείτε βίντεο

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THESTIVAL TEAM

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Σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, που «πλημμύρισε» από περισσότερους από 90.000 θεατές, η Άννα Βίσση χάρισε ακόμα μία ιστορική νύχτα στο ελληνικό κοινό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο της «Απόλυτης».  

Το Pre-Show και η μάχη με τον καιρό

Παρά τις αντίξοες μετεωρολογικές συνθήκες και τη βροχή που προηγήθηκε στην Αττική, ο κόσμος κατέκλυσε το στάδιο με αδιάβροχα και ομπρέλες από νωρίς, αρνούμενος να χάσει λεπτό από το μεγάλο υπερθέαμα. Τη σκυτάλη στο pre-show πήρε ο διεθνώς αναγνωρισμένος DJ Argy, ο οποίος ανέβασε τους παλμούς του κοινού με τις δυναμικές ηλεκτρονικές επιλογές του, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα παρά το ψιχάλισμα.  

Η εντυπωσιακή είσοδος στις 21:00 ακριβώς

Στις 09:00 το βράδυ ακριβώς, τα φώτα χαμήλωσαν και η Άννα Βίσση πραγματοποίησε μια θεαματική είσοδο στη γιγαντιαία σκηνή, κατεβαίνοντας από ψηλά. Φορώντας μια εντυπωσιακή ασπρόμαυρη ολόσωμη φόρμα, η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις, αποθεώθηκε από το πλήθος που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.  

Το ξεκίνημα του live

Το μουσικό μέρος άνοιξε με το διαχρονικό «Το Αιγαίο», δίνοντας αμέσως το σύνθημα για ένα ξέφρενο πάρτι. Αμέσως μετά, η ατμόσφαιρα εκτοξεύτηκε με το «Αγάπη Υπερβολική», με δεκάδες χιλιάδες φωνές να τραγουδούν στοιχημένες μαζί της τους στίχους «3 πράγματα…», μετατρέποντας το ΟΑΚΑ σε μια τεράστια, ενιαία λαοθάλασσα.  

Η βραδιά στο ΟΑΚΑ συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, αποδεικνύοντας ότι ούτε ο καιρός στάθηκε ικανός να φρενάρει τη δυναμική της κορυφαίας Ελληνίδας σταρ.

Δείτε βίντεο του newsit.gr:

Άννα Βίσση

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