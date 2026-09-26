MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 17, 19, 32, 37, 42.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γάμος είναι διαφορετικό κεφάλαιο όταν έχεις κάνει ήδη έναν και έχεις παιδιά, δεν είναι απλή απόφαση

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 18 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Το έθιμο της προίκας του γάμου αναβιώνει σήμερα στον Μονόλοφο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Γεωργιάδης κατά Ακρίτα που ζήτησε παρέμβαση ΕΣΗΕΑ: Θέλουν να με φιμώσουν επειδή δεν μπορούν να με κερδίσουν στις εκλογές

LIFESTYLE 59 λεπτά πριν

Άντζυ Ανδριτσοπούλου: Το My Style Rocks δεν ήταν για μένα, δεν ζύγισα σωστά την επιλογή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη: Μας λείπεις