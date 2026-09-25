Γιατί οι ειδικοί βάζουν μπαλάκια του τένις στο πλυντήριο μαζί με τα παπλώματα

Ένα ζευγάρι μπάλες του τένις μέσα στο πλυντήριο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που πλένονται τα μπουφάν και τα παπλώματα, κρατώντας τα αφράτα και πιο γρήγορα στεγνά, χωρίς κόπο.

Στα social media κυκλοφορούν συνεχώς προειδοποιήσεις από ειδικούς ότι τα πουπουλένια μπουφάν και τα παπλώματα δεν πρέπει να μπαίνουν στο πλυντήριο. Και σε ένα βαθμό έχουν δίκιο.

Αν το τύμπανο του πλυντηρίου δεν είναι αρκετά μεγάλο, το πλύσιμο θα φθείρει το ύφασμα, όπως θα συνέβαινε με μια κουβέρτα ή με οποιοδήποτε άλλο ογκώδες ύφασμα.

Γιατί να βάζετε μπαλάκια τένις στο πλυντήριο ρούχων

Τα πράγματα αλλάζουν όμως όταν σκεφτεί κανείς ότι ο μεγαλύτερος φόβος είναι το ρούχο να βγει ζαρωμένο από τα κομμάτια του γεμίσματος που μαζεύονται.

Υπάρχει ένα αντικείμενο που, αν μπει μαζί με τα ρούχα, εμποδίζει τις ίνες να κάνουν ρώγες και βοηθά το ύφασμα να πλυθεί χωρίς να χάσει τις ιδιότητές του.

Πρόκειται για τις μπάλες του τένις. Με την τριβή μέσα στο πλυντήριο, χτυπούν απαλά τα υφάσματα και τα αερίζουν, αφήνοντας τις ίνες να κινούνται ελεύθερα και εμποδίζοντάς τες να σφίγγουν. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό κόλπο στο οποίο συμφωνούν αρκετοί ειδικοί στον καθαρισμό, και αξίζει να δούμε πώς λειτουργεί. Αν μάλιστα θελήσετε να τις χρησιμοποιήσετε κι αλλιώς, να ξέρετε ότι είναι ιδανικές και για να βγάζουν λεκέδες από τους τοίχους ή να σβήνουν γρατζουνιές από τα έπιπλα.

Η Μαριμπέλ Μεντόσα υποστηρίζει ότι δύο μπάλες του τένις στο πλυντήριο κάνουν τα ρούχα να στεγνώνουν αισθητά πιο γρήγορα. Οι μπάλες πρέπει βέβαια να είναι πάντα καθαρές. Με τη χρήση τους επιτυγχάνονται τα εξής:

Παγιδεύουν τις χαλαρές ίνες που κυκλοφορούν μέσα στο τύμπανο και εμποδίζουν τα ρούχα να κολλούν μεταξύ τους.

Επιταχύνουν το στέγνωμα, γιατί αφήνουν τον αέρα να κυκλοφορεί καλύτερα ανάμεσα στα ρούχα και τα διατηρούν αφράτα.

Μαζεύουν τις τρίχες των κατοικίδιων, που συχνά μένουν στο πλυντήριο, περνούν από πλύση σε πλύση και καταλήγουν να είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθούν.

Οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι οι μπάλες του τένις βοηθούν να καθαριστούν σωστά μπουφάν με πούπουλο, μαξιλάρια και παπλώματα. «Βάλε δύο καθαρές μπάλες του τένις στο τύμπανο πριν ξεκινήσεις το πρόγραμμα. Καθώς γυρίζει, οι μπάλες χτυπούν συνεχώς το ρούχο και εμποδίζουν το πούπουλο ή το γέμισμα από ίνες να μαζεύεται στις γωνίες».

Τέλος, η Τάτι Μπεθέρα, ειδικός στον καθαρισμό, επισημαίνει ότι το ίδιο κόλπο είναι ιδανικό και για να ζωντανέψουν τα συνθετικά ρούχα που έχουν συμπιεστεί στο πλυντήριο. «Αν έπλυνες το μπουφάν σου με πούπουλο ή με συνθετικό γέμισμα και θέλεις να επανέλθει στη φυσική του μορφή, χρειάζεσαι μόνο δύο μπάλες του τένις και το στεγνωτήριο», εξηγεί.

Πηγή: bovary.gr