Μπουρίνι χτύπησε τη Σκιάθο – Πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι – Δείτε βίντεο
Ένα αρκετά ισχυρό μπουρίνι ήταν αρκετό να προκαλέσει πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της Σκιάθου, περίπου στις 19:00 του Σαββάτου, παρασέρνοντας μάλιστα και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής.
Η καταγεγραμμένη ημερήσια βροχή φτάνει τα 67,2 χιλιοστόμετρα, ενώ στιγμιαία στς 19:20 ο μέγιστος ρυθμός βροχής έφτασε τα 281 χιλιοστόμετρα ανά ώρα.
Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές από τη Σκιάθο που επικαλείται το ertnews.gr, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ, ωστόσο δεν καταγράφονται άλλες ζημιές.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η ηπειρωτική Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για φαινόμενα, ακόμη και έντονα σε κάποιες περιοχές, από τα ξημερώματα της Κυριακής.
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