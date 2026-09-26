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Μπουρίνι χτύπησε τη Σκιάθο – Πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι – Δείτε βίντεο

Intime
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Ένα αρκετά ισχυρό μπουρίνι ήταν αρκετό να προκαλέσει πλημμύρες σε κεντρικούς δρόμους της Σκιάθου, περίπου στις 19:00 του Σαββάτου, παρασέρνοντας μάλιστα και τραπεζοκαθίσματα και αντικείμενα από καταστήματα της περιοχής.

Η καταγεγραμμένη ημερήσια βροχή φτάνει τα 67,2 χιλιοστόμετρα, ενώ στιγμιαία στς 19:20 ο μέγιστος ρυθμός βροχής έφτασε τα 281 χιλιοστόμετρα ανά ώρα.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές από τη Σκιάθο που επικαλείται το ertnews.gr, η βροχή προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε περιοχή του νησιού, ενώ νερά εισήλθαν και σε αίθουσα του ΕΠΑΛ, ωστόσο δεν καταγράφονται άλλες ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι η ηπειρωτική Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις κάνουν λόγο για φαινόμενα, ακόμη και έντονα σε κάποιες περιοχές, από τα ξημερώματα της Κυριακής.

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