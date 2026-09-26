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Τραμπ: Η Κούβα κι εμείς θα κάνουμε συμφωνία – Δεν νομίζω να χρειαστούμε τον στρατό

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THESTIVAL TEAM

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέβλεψε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον και η Αβάνα θα καταλήξουν σε συμφωνία και είπε ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί η ανάληψη στρατιωτικής δράσης.

«Θα έλεγα ότι η Κούβα και εμείς θα κάνουμε μια συμφωνία. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστούμε τον στρατό», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δηλώσει ανοιχτά ότι στόχος της είναι η αλλαγή κυβέρνησης στην Κούβα. Το πετρελαϊκό εμπάργκο που επιβλήθηκε νωρίτερα φέτος έχει φέρει σε δύσκολη θέση το νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις καυσίμων και αλλεπάλληλες διακοπές ρεύματος, οι οποίες επιδεινώνονται και από τις ελλιπείς, πεπαλαιωμένες υποδομές.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την Κούβα», υποστήριξε ο Τραμπ πριν αναχωρήσει για το Τενεσί. «Θέλουμε να ανοίξουμε την Κούβα στους ανθρώπους μας».

Σε ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κούβα αποτυχημένο κράτος και διαβεβαίωσε ότι «η ελευθερία θα έρθει» στο νησιωτικό έθνος. Η κουβανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας.

Ο Τραμπ μίλησε με τη Ροδρίγκες για τις εκλογές στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι αυτήν την εβδομάδα μίλησε με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέλσι Ροδρίγκες, για τις εκλογές στη χώρα της.

Η Ροδρίγκες και ο Τραμπ είχαν μια σύντομη συνάντηση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την Τρίτη και εκείνη του έπλεξε το εγκώμιο για την επανέναρξη του διαλόγου με το Καράκας. Αυτή ήταν η πρώτη επίσκεψή της στις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είπε αυτήν την εβδομάδα ότι ο Τραμπ και η Ροδρίγκες συζήτησαν την αναδιάρθρωση του χρέους της Βενεζουέλας, που ανέρχεται σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Ρούμπιο ανέφερε επίσης ότι η Ουάσιγκτον πιέζει για πολιτική αλλαγή.

Στην ομιλία της στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η Ροδρίγκες είπε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της μετάβασης σε «πλήρη δημοκρατία». Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία εκλογών.

Η Ροδρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο. Μέχρι τώρα απέφευγε να μιλήσει για εκλογές ενώ και οι Αμερικανοί μετρίαζαν τις προσδοκίες της αντιπολίτευσης, επιμένοντας ότι θα χρειαστεί χρόνος για να οργανωθεί μια εκλογική διαδικασία και ότι οποιαδήποτε πολιτική μετάβαση πρέπει να συνοδεύεται από οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

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