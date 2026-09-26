MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις Γεραπετρίτη με τους ομολόγούς του από Κύπρο, Ιορδανία και Ινδία

X/ Υπουργείο Εξωτερικών
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Η εξάδα ξένων του ΠΑΟΚ για τον ημιτελικό του Super Cup με τον Παναθηναϊκό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο Blue Carrier 2 – Τα επόμενα βήματα της επιχείρησης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στην εντατική ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής Οσβάλντο με σοβαρό πρόβλημα στους πνεύμονες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Ενίσχυση 14,6 εκατ. ευρώ σε 34.200 δικαιούχους για το κόστος των λιπασμάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Ντόρα και Κώστας Μπακογιάννης για τα 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη: Μας λείπεις

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Η φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό – “Θέλαμε αυτή η ψυχή να υπάρχει και να μας κάνει παρέα όλη τη σεζόν”