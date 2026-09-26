Διαδήλωση στη Μαδρίτη για τη Θέουτα: Χιλιάδες στους δρόμους κατά της κυβέρνησης Σάντσεθ

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα Σάββατο στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την ισπανική κυβέρνηση της εισροής μεταναστών στη Θέουτα, κατηγορώντας την πως δεν προστατεύει τα σύνορα της χώρας.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων κρατούσαν ισπανικές σημαίες, φώναζαν συνθήματα όπως «η Θέουτα δεν είναι προς πώληση, πρέπει να υπερασπιστείτε τη Θέουτα» κατά τη διάρκεια της πορείας στην καρδιά της ισπανικής πρωτεύουσας.

Το πλήθος ζητούσε τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Οι επόμενες προβλέπονται το αργότερο για τον Αύγουστο του 2027.

Η Θέουτα, το ισπανικό έδαφος που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, είναι το κέντρο ανθρωπιστικής κρίσης μετά την άφιξη περισσότερων από 7.000 μεταναστών από το γειτονικό Μαρόκο την 30η και 31η Ιουλίου.

Οι περισσότεροι επέστρεψαν τις επόμενες ώρες, όμως χιλιάδες παρέμειναν εκεί για εβδομάδες, με πολλούς από αυτούς να κοιμούνται στους δρόμους, επιβαρύνοντας σημαντικά τους πόρους αυτής της μικρής πόλης και προκαλώντας πολιτική κρίση για τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Τη διαδήλωση οργάνωσε η δεξιά κοινωνική πλατφόρμα Sociedad Civil Española με τη στήριξη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού κόμματος Vox.

Ο εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη έκανε λόγο για μια συμμετοχή περίπου 2.000 ανθρώπων. Οι διοργανωτές μιλούν για 180.000 συμμετέχοντες στην κινητοποίηση.

Ένα μανιφέστο που δημοσιεύτηκε από την πλατφόρμα ζητά τη διεξαγωγή πρόωρων βουλευτικών εκλογών έως τη 15η Νοεμβρίου, την επιστροφή στο Μαρόκο όλων των μεταναστών που εισήλθαν στη Θέουτα και ο Πέδρο Σάντσεθ να δικαστεί για «προδοσία».

«Η πλειονότητα των Ισπανών ζητά εκλογές τώρα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του PP, Μιγκέλ Τελάδο, κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εγκρίνει διάταγμα κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη προκειμένου να επιταχύνει την επιστροφή μεταναστών από τη Θέουτα στο Μαρόκο, έγραψε σήμερα η εφημερίδα El País.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το νέο διάταγμα θα επιτρέψει τη μείωση του χρόνου επεξεργασίας των αιτήσεων ασύλου και θα περιορίσει τη δυνατότητα των αιτούντων να παραμείνουν στην Ισπανία όσο εξετάζεται η υπόθεσή τους.

«Κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί αυτήν την κυβέρνηση για τίποτα», δήλωσε ο ηγέτης του Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, απαντώντας σε δημοσιογράφους σχετικά με αυτές τις πληροφορίες.