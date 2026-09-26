Κατερίνα Διδασκάλου: Το μεγαλύτερο παράπονο μου είναι ότι με έχουν στερηθεί τα παιδιά μου

Η Κατερίνα Διδασκάλου έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγαρη με αφορμή τη νέα σειρά εποχής “Κρίνο και αγκάθι” του ΑΝΤ1.

Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική πρωταγωνίστρια αναφέρθηκε τόσο στην προστασία που διατηρεί στην προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά και στη σχέση που έχει διαχρονικά με τον χρόνο.

Υπάρχει χρόνος για προσωπική ζωή και πως την προστατεύετε σε έναν υπερεκτεθειμένο χώρο;

Είναι φυσικό να είναι περιορισμένος ο χρόνος για προσωπική ζωή, ειδικά μέσα στη σεζόν όταν τρέχουν γυρίσματα και παραστάσεις. Νομίζω πως το μεγαλύτερο παράπονο μου, αν μπορώ να το πω έτσι, είναι ότι με έχουξν στερηθεί τα παιδιά μου. Όμως βρίσκω χρόνο και κυρίως έχω αποφασίσει να προστατέψω την προσωπική μου ζωή.

Πιστεύω ότι, όταν παίρνεις αυτού του είδους την απόφαση, τη σέβονται και οι υπόλοιποι και ασχολούνται μόνο με τα επαγγελματικά.

Ποια είναι η σχέση σας με τον χρόνο; Σύμμαχος ή αντίπαλος;

Σίγουρα σύμμαχος. Αλίμονο αν θεωρήσουμε τον χρόνο αντίπαλο μας. Δεν υπάρχει καμιά ελπίδα να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Είναι πολύ χρήσιμο, κατά τη γνώμη μου, να δεχόμαστε τις αλλαγές – και τις εξωτερικές και τις εσωτερικές – με προσοχή και φροντίδα κατ’ αρχάς για την υγεία μας.